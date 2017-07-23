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Protokol kavgası: Emniyet müdürünün korumalarıyla zabıta birbirine girdi

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Ordu’da emniyet müdürünün protokol sırasına oturmasına izin vermeyen zabıta ve belediye başkanının korumalarıyla müdürün korumaları birbirine girdi. Kültür bakanı arbedenin ortasında kaldı.

Kurtulmuş sağda. (Fotoğraflar: DHA)

Aybastı ilçesinde düzenlenen Perşembe Yaylası Şenlikleri’ne Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

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Tören için bir de protokol tribünü hazırlandı. Etkinliğe katılan il emniyet müdürü Suat Çelik, Kurtulmuş yerine geçmeden önce tribüne oturmak istedi. Büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri Çelik’e müsaade etmedi.

Bakan yurttaşları selamlayarak tribündeki yerine oturduktan sonra, Çelik’in korumaları ile zabıta ve belediye başkanının korumaları arasında kavga çıktı.

Korumalar ve zabıtalar birbirlerine tekme ve yumruk attı. Bu sırada Kurtulmuş’un ezilme tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Kurtulmuş, kendi korumaları ve komandolar eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı. Bakan şenlik alanına daha sonra dönmedi.

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