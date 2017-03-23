Protez organ üretimine çok az kaldı

Bilim insanları deneysel amaçlarla üretilen elektronik insan derisine enerji sağlayabilecek bir yöntem geliştirdi.

Elektronik protezler ve sentetik deri geliştirebilmek için farklı bilim insanlarının dünyanın farklı bölgelerinde mücadelesi devam ederken heyecan verici bir haber İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nden geldi.

Bölümde görev yapan Ravinder Dahiya, karbonun çok ince bir çeşidi olan grafen kullanarak sentetik deri için gereken enerjiyi sağlayacak bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Sadece bir atom kalınlığında

Sentetik deri ve protez organ çalışmalarında karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, üretilecek organın enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağı. Sadece bir atom kalınlığındaki grafenle çalışması planlanan yöntemde derinin his ve hareket duygusu için gereken enerji güneşten sağlanacak.

Dahiya, yaptıkları çalışmanın ‘enerji açısından tamamen kendi başına çalışan protez organ geliştirilmesinin önünü açtığını’ söyledi.