Protestonun ötesine geçti: Fenerbahçeli bir grup taraftardan Aziz Yıldırım’a küfürlü tezahürat

Euroleague’in 28’nci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği derbiye sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım’ı hedef alan küfürlü tezahüratlar damga vurdu.
Yönetimi istifaya çağıran Fenerbahçe taraftarlarıyla, göreve devam etmesini isteyenler arasındaki gerginlik Abdi İpekçi Arena’ya taşındı.
Başkan Aziz Yıldırım’a desteğiyle bilinen Anadolu GFB, ‘Her yer Aziz, her yer Yıldırım’ diye bağırırken, muhalif GFB’nin bu tezahürata yanıtı, ‘O. ç. Aziz Yıldırım’ oldu.
Fenerbahçe taraftarı Abdi İpekçi’de Aziz Yıldırım’a küfür etti. pic.twitter.com/KVBfaMJ6Wi
— Futbol Arena (@futbolarena) 23 Mart 2017