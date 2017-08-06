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Protestoların tavan yaptığı Venezuela’da darbe önlendi: ‘Kalkışmacılar’ gözaltında

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İç karışıklığın sürdüğü Venezuela’da darbe girişimi önlendi.

Askeri üniforma giyen bir grup silahlı muhalif, yayınladıkları videoda Carabobo eyaletinde ‘kalkışma başlattıkları’nı duyurdu.

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Videoda kendisini Yüzbaşı Juan Caguaripano olarak tanıtan kişi, bunun darbe girişimi değil ‘anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için başlatılan sivil ve askeri bir eylem’ olduğunu savundu.

Yüzbaşı, kendilerine uymayan askeri birlikleri de hedef alacaklarını duyurdu.

Sosyalist Parti Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello ise olayı ‘terör’ diye niteleyerek, eyaletin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay üssüne saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırganların gözaltına alındığı bilgisini veren Cabello, darbe girişiminin Miami’de planlandığını öne sürdü.

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