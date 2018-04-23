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Yaramazlara biraz batar!

Protestoların hedefindeydi: Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

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Ermenistan’da yaklaşık iki haftadır protestoların hedefinde olan Başbakan Serj Sarkisyan istifa kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede iki dönem cumhurbaşkanılığı yapan Sarkisyan’ın 10 yıllık görev süresinin dolmasından önce 2015 yılındaki referandumla başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş yapılmış, cumhurbaşkanlığının yetkileri azaltılıp yürütme yetkileri başbakana verilmişti.

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Geçen hafta salı günü Ermenistan parlamentosu, görev süresini doldurmasının ardından cumhurbaşkanlığından ayrılan Sarkisyan’ı başbakan seçmişti.

Sarkisyan’ın cumhurbaşkanlığının ardından başbakanlığa geçmesi ülkede protesto gösterilerine yol açmıştı.

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Yaşananlara dair bir açıklama yapan Sarkisyan, “Mevcut durumun başka çözüm yolları da var ancak bu yollara girmek istemiyorum. O zaman ben kendim olmam. Başbakanlık görevinden ayrılıyorum. Sokaklardaki eylemler benim görevime karşı düzenleniyor. Sokaklardan gelen talebi yerine getiriyorum” dedi.

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