Protestoların hedefindeydi: Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

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Ermenistan’da yaklaşık iki haftadır protestoların hedefinde olan Başbakan Serj Sarkisyan istifa kararı aldı.

Ülkede iki dönem cumhurbaşkanılığı yapan Sarkisyan’ın 10 yıllık görev süresinin dolmasından önce 2015 yılındaki referandumla başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş yapılmış, cumhurbaşkanlığının yetkileri azaltılıp yürütme yetkileri başbakana verilmişti.

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Geçen hafta salı günü Ermenistan parlamentosu, görev süresini doldurmasının ardından cumhurbaşkanlığından ayrılan Sarkisyan’ı başbakan seçmişti.

Sarkisyan’ın cumhurbaşkanlığının ardından başbakanlığa geçmesi ülkede protesto gösterilerine yol açmıştı.

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Yaşananlara dair bir açıklama yapan Sarkisyan, “Mevcut durumun başka çözüm yolları da var ancak bu yollara girmek istemiyorum. O zaman ben kendim olmam. Başbakanlık görevinden ayrılıyorum. Sokaklardaki eylemler benim görevime karşı düzenleniyor. Sokaklardan gelen talebi yerine getiriyorum” dedi.