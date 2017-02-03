‘Protestoların ardından’ İBB: Maçka Parkı’nda bir metrekare yeşil alan kaybı olmayacak

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa karayolu tünellerinin inşaatı için Maçka Parkı’nın kısmen çitlerle çevrilmesine ilişkin İstanbul büyükşehir belediyesi, ‘çalışma tamamlandığında 3 bin 500 metrekarelik alanın eski haline döndürülüp bir metrekare yeşil alan kaybı olmayacağını’ öne sürdü.

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri projesi 2016 yılının mayıs ayında İstanbul büyükşehir belediyesi meclisinde kabul edilmişti.

2019’da tamamlanması beklenen karayolu tüneli kapsamında geçtiğimiz günlerde Maçka Parkı’nın bir kısmı çitlerle çevrilerek içindeki koşu parkuru yayalara kapatılmıştı.

Hayvanseverler, doğaseverler ve semt sakinleri Dolmabahçe-Levazım arasındaki 7,42 kilometre uzunluğundaki tünel çalışmaları kapsamında Maçka Parkı’nın bir bölümünün panellerle kapatılmasını protesto etmişti.

Şişli belediyesi de ‘tünelin giriş çıkışlarıyla ve izlediği güzergâhla, parkın üzerindeki ağaç ve bitki örtüsü ve fonksiyon alanlarının önemli ölçüde zarar göreceği’ gerekçesiyle tünel inşaatına itiraz etmişti.

‘Bir metrekare yeşil alan kaybı olmayacak’

İBB’nin tünel inşaatına ilişkin yaptığı açıklamada Maçka Parkı’ndaki çalışmaların ‘geçici’ olduğu ifade edilerek, “Çalışma tamamlandığında 3 bin 500 metrekarelik alan eski haline döndürülecek ve bir metrekare yeşil alan kaybı olmayacaktır. Çalışma yapılacak alanda 97 adet ağaç bulunmaktadır” dendi.

Açıklamada ağaçların zarar görmemesi için İstanbul Orman Fakültesi’nden alınan rapor doğrultusunda çalışma yürütülece belirtilirken, ağaçların kesilmeyeceği, yalnızca taşınacağı vurgulandı: “Bu ağaçların bir kısmı uzmanlar nezaretinde özenle taşınıp Maçka Parkı içinde, bir kısmı da farklı alanlarda yaşatılacaktır. Çalışmalar sırasında ağaçların kesilmesi söz konusu değildir.”

İBB, projenin tamamlanmasının ardından nakledilen ağaç sayısı kadar aynı yere yine ağaç dikileceği için ağaç sayısında azalma değil aksine artış olacağını savundu.

‘Tünelle on dakikada geçilecek’

Tünelin İstanbul’un karayolu ulaşımını rahatlatacak en önemli projelerinden birisi olduğu belirtilen açıklamada, günde ortalama 150 bin sürücünün kullandığı Kağıthane-Piyalepaşa, Bomonti-Dolmabahçe ve Sarıyer-Çayırbaşı tünelleriyle entegre olması planlanan yeni tünelle bir buçuk saatlik yolun 10 dakikada geçilebileceği kaydedildi.