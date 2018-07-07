Protesto ve kutlama eşliğinde: İspanyolların boğa festivali başladı

İspanya’daki boğa festivali protestolar ve kutlamalar eşliğinde başladı.

Kuzeydeki Pamplona kentinde düzenlenen San Fermin Festivali için dün hayvan hakkı savunucuları eylemdeydi.

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Kafalarına boğayı temsilen maskeler geçiren göstericiler, kırmızı meşalelerle çok sayıda boğanın öldürüleceği festivali protesto etti.

Kent meydanında binlerce kişiyi 6-14 Temmuz tarihlerinde bir araya getirecek festivalde boğaların insanları kovaladığı koşular düzenleniyor.

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Her gün bir kez düzenlenecek koşularda 10’a yakın boğa yüzlerce insanın olduğu bir sokağa bırakılıyor. Geçen yıllarda bu nedenle ölüm ve yaralanmalar gerçekleşmişti.

Koşuların ve boğa güreşlerinin düzenleneceği festival kapsamında ise toplamda 66 boğanın öldürülmesi bekleniyor. Hayvan katliamı eleştirilerinin hedefi olan festival için dün açılış töreni düzenlendi. Açılışa binlerce insan katıldı.