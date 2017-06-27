Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Protesto ve desteğin gölgesinde: ‘Adalet Yürüyüşü’nde 13’üncü gün geride kaldı


CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ 13’üncü gününü geride bıraktı.

Fotoğraflar: DHA

CHP, İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark’tan vekilin tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’ne yürüyüş başlatmıştı.

Yürüyüşün önderliğini yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her sabah olduğu gibi bugün de yürümeye başlamadan önce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varan tesislerindeki kampta geceyi geçiren partililer açıklamanın ardından Bolu dağını arkalarına alarak Düzce’ye doğru yürümeye başladı. CHP’nin dün aldığı karar gereği 25 milletvekili 50’şer metre aralıklar yerleştirildikleri kortejde yürüyüşe katılanları yönlendirdi.

Protestolara alkışla karşılık

Yürüyüşün ilk etabı altı kilometre sürdü, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi geride bırakıldı. Polis ilçede güvenlik önlemi alırken, tek tük protestolar haricinde yurttaşların yürüyüşçüleri destekledikleri görüldü.

Kılıçdaroğlu, tepki gösterenlere de alkışlarla karşılık verdi.

Cumhuriyet yazarı da destekte

Sirmen, tutuklu Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel’in fotoğrafının basılı olduğu tişörtle Kılıçdaroğlu’nun yanındaydı.

Kaynaşlı ilçesinde verilen aranın ardından bugünkü yürüyüşün beş kilometrelik ikinci etabı başladı. Bu kısımda CHP liderine Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen ve Düzce Barosu’ndan avukatlar eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Düzce’ye 11, İstanbul’a 205 kilometre kaldığını gösteren tabelayı geride bırakıp Üçköprü mevkisindeki ikinci mola yerine ulaştı.

Mola esnasında trafiği düzenleyen polis İsmail Bilir’e plakasız bir motosiklet çarptı. Motosikletli kaçarken, yaralı polis ambulansla hastaneye götürüldü.

Düzce merkeze yaklaşıldı

Molanın ardından kortej yürüyüşün bugünkü üçüncü ve 4,4 kilometrelik son etabını tamamlamak için yeniden yola çıktı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Düzce’ye yaklaşırken güvenlik önlemleri de artırıldı.

Orta refüje çıkıp ‘Rabia’ işareti yaparak yürüyüşçülere ‘tepki gösteren’ iki kişi polislerce uzaklaştırıldı.

Yine kortejin karşı şeridinde yol kenarındaki tesislerin önünde toplanan 15-20 kişilik grup da ‘Rabia’ işareti yapıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan afişleriyle protesto gösterisi yaptı.

Yürüyüşe Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan (solda) da katıldı.

Çevik kuvvet yürüyüşçülerle AKP’liler arasında barikat kurdu, Kılıçdaroğlu kendisine tepki gösterenlere alkışlarla karşılık verdi.

Yürüyüşçüler ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları atarken, Kılıçdaroğlu’na bu bölümde CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler son etabı bitirerek Acaroğlu tesislerinde yeniden mola verdi.

DHA’nın hesabına göre Kılıçdaroğlu bugün 15,4 kilometre yürümüş oldu.

Tesisin suyu mu kesildi?

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin dün gece konakladığı Varan tesislerinde suyun kesildiği iddia edildi.

DHA, atıl durumdaki tesisin yanındaki mescit ve tuvaletlerde yoğunluktan kaynaklı su kesintisi yaşanmış olabileceğinin belirtildiğini yazdı.

AKP’li Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, belediye sınırlarındaki, güzergah üzerinde bulunan tüm tesis sahiplerine gidip bir eksiklerinin olup olmadığını sorduklarını belirterek, “Böyle bir şey olabilir mi? Atıl durumda olan bir tesisten söz ediyoruz. Belki yoğunluktan sorun olmuş olabilir onu bilemem” diye konuştu.

‘Adalet Yürüyüşü’ 13’üncü günde: Provokasyona karşı 12 maddelik genelge

Gezi aileleri de ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılıyor

HDP somut adım atacak: ‘Adalet Yürüyüşü’ne desteğimizi göreceksiniz

Renkli, halaycı, eylemci, sakin… Sözcü yazarından ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘En’leri

İstanbul’a adım adım: ‘Adalet Yürüyüşü’nden 12’nci gün notları

Bu da HDP’nin şartı: ‘Adalet Yürüyüşü’ Edirne’ye uzatılırsa dahil oluruz

CHP, ‘Adalet Yürüyüşü’nü destekleyen HDP’ye ‘şart koştu’: Gelene ‘Git’ demedik

Bozdağ ‘ispat bekliyor’: Berberoğlu için ‘cezaevinde önceden hazırlık’ açık bir iftira

Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun yanındakileri ‘milletten saymadı’: Bu yürüyüş milli değil

Bahçeli OHAL’in devamını istedi: ‘Adalet Yürüyüşü’ siyasi şov

‘Adalet Yürüyüşü’ Paris ve Lyon’da: Bir ışık da sen yak

‘Adalet Yürüyüşü’ New York’ta: Halkın ayak seslerinden korkanların farkındayız

Kılıçdaroğlu: Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldı

Berberoğlu’na cezanın gerekçesi: Siyasal saikle casusluk yaptığı şüpheden uzak

Berberoğlu ‘minnettar’: Adalet uğruna yollara düşenlere çok teşekkür ederim

Mahkeme görmezden geldi: Berberoğlu, aynı gün başka gazetecilerle de görüşmüş

Berberoğlu’ndan mesaj: Adalet, demokrasi gelene kadar burada yatmaya hazırım

Bozdağ da topa girdi: Mahkeme kararı halkı sokağa davet ederek denetlenemez

Adalet Yürüyüşü’nün ikinci günü: Kılıçdaroğlu’na eski AKP’liler de eşlik ediyor

Kılıçdaroğlu’ndan ‘karşılaşma’yı merak eden Bahçeli’ye: Katılırsa kendisi görür

Akşener: Ana muhalefet lideri ‘adalet’ diye yürüyorsa, herkes düşünmeli

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’nin ‘gözdağı’na kısa yanıt: Onun da adalate ihtiyacı olacak

CHP İzmir’den de İstanbul’a yürüyecek

BBP lideri CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirdi: Sokaklar çare değil

CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştiren Bahçeli’ye: Talihsiz, çirkin ve tahrik edici

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ görseli Meclis’te tartışma yarattı: Kime mesaj veriyorsunuz?

‘Adalet Yürüyüşü’nde ilk mola: Yorgun değil kararlıyız

‘Herkes için adalet’ diyen CHP’li Aksünger: Tutuklu HDP’liler için de yürüyoruz

AKP ‘Adalet Yürüyüşü’ne baktı, ‘akıl tutulması’ gördü

Bahçeli ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP’ye çattı: Önyargıyla kıyameti kopardılar

Reuters objektifinden ‘Adalet Yürüyüşü’

İlahiyatçı Eliaçık: İstanbul’a değil, Edirne’ye Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün

‘Adalet Yürüyüşü’yle eşzamanlı: Maçka Parkı’nda ‘Adalet Nöbeti’ başlatıldı

HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız

Kılıçdaroğlu İstanbul yolunda: Yürüyüşümüz adalet gelene kadar sürecek

Berberoğlu’nun tutuklanmasına neden olan MİT TIR’ları davasında neler olmuştu…

HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız

Kılıçdaroğlu ‘adalet yürüyüşü’nü anlattı: Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğiz

‘Gandhi sahaya indi’: Milletvekili tutuklanan CHP’den eylem kararı

HDP Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınadı: Darbe sürecine boğun eğmeyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Yarın Güvenpark’ta yürüyüşümüzü başlatacağız

AKP’li Turan’dan Meclis’i terk eden CHP’ye: Dokunulmazlık oylamasında ‘Evet’ dediniz

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aramış: Moralini bozma, arkandayız

CHP grubu Meclis’i terk etti: Berberoğlu kararı faşizmin tescili

Mahkeme, Berberoğlu’nu kaçar diye tutuklamış

CHP, Berberoğlu kararına çok sert: Lanet olsun, gün gelecek, Erdoğan yargılanacak

Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası üzerine CHP grubu olağanüstü toplandı

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis verilen CHP’li vekil Enis Berberoğlu tutuklandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...