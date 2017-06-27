Protesto ve desteğin gölgesinde: ‘Adalet Yürüyüşü’nde 13’üncü gün geride kaldı

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ 13’üncü gününü geride bıraktı.

CHP, İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark’tan vekilin tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’ne yürüyüş başlatmıştı.

Yürüyüşün önderliğini yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her sabah olduğu gibi bugün de yürümeye başlamadan önce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varan tesislerindeki kampta geceyi geçiren partililer açıklamanın ardından Bolu dağını arkalarına alarak Düzce’ye doğru yürümeye başladı. CHP’nin dün aldığı karar gereği 25 milletvekili 50’şer metre aralıklar yerleştirildikleri kortejde yürüyüşe katılanları yönlendirdi.

Protestolara alkışla karşılık

Yürüyüşün ilk etabı altı kilometre sürdü, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi geride bırakıldı. Polis ilçede güvenlik önlemi alırken, tek tük protestolar haricinde yurttaşların yürüyüşçüleri destekledikleri görüldü.

Kılıçdaroğlu, tepki gösterenlere de alkışlarla karşılık verdi.

Cumhuriyet yazarı da destekte

Kaynaşlı ilçesinde verilen aranın ardından bugünkü yürüyüşün beş kilometrelik ikinci etabı başladı. Bu kısımda CHP liderine Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen ve Düzce Barosu’ndan avukatlar eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Düzce’ye 11, İstanbul’a 205 kilometre kaldığını gösteren tabelayı geride bırakıp Üçköprü mevkisindeki ikinci mola yerine ulaştı.

Mola esnasında trafiği düzenleyen polis İsmail Bilir’e plakasız bir motosiklet çarptı. Motosikletli kaçarken, yaralı polis ambulansla hastaneye götürüldü.

Düzce merkeze yaklaşıldı

Molanın ardından kortej yürüyüşün bugünkü üçüncü ve 4,4 kilometrelik son etabını tamamlamak için yeniden yola çıktı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Düzce’ye yaklaşırken güvenlik önlemleri de artırıldı.

Orta refüje çıkıp ‘Rabia’ işareti yaparak yürüyüşçülere ‘tepki gösteren’ iki kişi polislerce uzaklaştırıldı.

Yine kortejin karşı şeridinde yol kenarındaki tesislerin önünde toplanan 15-20 kişilik grup da ‘Rabia’ işareti yapıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan afişleriyle protesto gösterisi yaptı.

Çevik kuvvet yürüyüşçülerle AKP’liler arasında barikat kurdu, Kılıçdaroğlu kendisine tepki gösterenlere alkışlarla karşılık verdi.

Yürüyüşçüler ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları atarken, Kılıçdaroğlu’na bu bölümde CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler son etabı bitirerek Acaroğlu tesislerinde yeniden mola verdi.

DHA’nın hesabına göre Kılıçdaroğlu bugün 15,4 kilometre yürümüş oldu.

Tesisin suyu mu kesildi?

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin dün gece konakladığı Varan tesislerinde suyun kesildiği iddia edildi.

DHA, atıl durumdaki tesisin yanındaki mescit ve tuvaletlerde yoğunluktan kaynaklı su kesintisi yaşanmış olabileceğinin belirtildiğini yazdı.

AKP’li Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, belediye sınırlarındaki, güzergah üzerinde bulunan tüm tesis sahiplerine gidip bir eksiklerinin olup olmadığını sorduklarını belirterek, “Böyle bir şey olabilir mi? Atıl durumda olan bir tesisten söz ediyoruz. Belki yoğunluktan sorun olmuş olabilir onu bilemem” diye konuştu.