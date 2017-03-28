Prosedür gereği bakanlığa haber vermek isteyen veterinere saldırı: Bu işler parayla, para da bende

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, veterinere götürdüğü baykuşun tedavisi için prosedür gereği bakanlığa haber vermek isteyen veterineri “Bu işler parayla, para da bende” sözleriyle darp etti.

Aşık’ın veterinere getirdiği baykuşun nadir bulunan ‘Kulaklı Orman’ türüne ait olması üzerine veteriner Dilara Tezel, prosedür gereği bakanlığa haber vermeleri gerektiğini ve bu süreçte baykuşu teslim edemeyeceklerini söyledi.

Aşık, bakanlık görevlilerini getirip kliniği kapattırmakla tehdit ettiği Tezel’i, “Polis mi koruyacak sizi?, “Kaç kere gelecek polis buraya?”, “Bir ararım burayı yüz bin kişiyle doldururum”, “Bu işler parayla bende de para var işte” dedikten sonra darp etti.

Birgün’e konuşan Tezel’in arkadaşı Esra Doğu şunları söyledi: “Veteriner hekimlerin yasal bir zorunluluğu var. Baykuş, kartal ve şahin bize gelirse, el koyup bakanlığa bildirmemiz gerekiyor. Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, Kulaklı Orman baykuşu tedavi ettirmeye getiriyor. Arkadaşım da devreye girip prosedürü anlatıyor. ‘Biz bu hayvanın tedavisini yaparız ama bunu Orman Bakanlığı’na bildirmemiz gerekir. Size geri veremeyiz’ diyor. Baykuş’u getiren kişi bunun üzerine arkadaşımı darp ediyor.”



İstanbul Veteriner Hekimler Odası yazılı bir basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.

Tezel’in iki gün süreyle tedaviyi devam ettirdiğini ve hekim sorumluluğuyla bakanlığa bilgi verilmesi gerektiğini belirten oda, “Ülkemizde özellikle hekimler üzerinde artan şiddet olgusu bizi kaygılandırmaktadır. Bu durum yetkililer tarafından dikkatli izlenmeli, şiddet eğiliminin nedenleri araştırmalı, eğitim başta olmak üzere toplumu şekillendiren tüm politikalar gözden geçirilmelidir” dedi.

Açıklamada, hukuksal sürecin birlikte takip edileceği belirtildi.