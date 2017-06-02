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Proje tamamlanamamış: Şırnak’ta düşen helikopterde engel tanıma sistemi yokmuş


 

Şırnak’ta 13 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasında, helikopterde engel tanıma sisteminin olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre çoğu Kara Kuvvetleri’ne ait 172 helikoptere engel tanıma ve uyarı sistemi takılması için Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) 2010’da proje başlattığı ancak projenin bir türlü tamamlanamadığı ortaya çıktı.

30 Mart’ta yeniden güncellenen projenin imza aşamasında olduğu, projenin tamamlanamamasının gerekçesinin ise helikopterlere ek ağırlık getirdiği ve verimli olmadığı kaydedildi.

Helikopterler için en büyük tehlikeyi, yüksek gerilim hatları oluşturuyor. Engel tanıma sistemleri ise, uçuş yapılan arazi üzerindeki gerilim hatlarını önceden fark edip pilotları hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor.

ABD ordusundaki helikopterlerde bu sistem bulunuyor.

Şırnak’ta helikopter düştü: 13 asker hayatını kaybetti

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