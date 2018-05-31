‘Profesyonel turist’ aranıyor: Bir ay boyunca Ortaca anılarını ve fotoğraflarını paylaşana 30 bin lira

Muğla’nın Ortaca ilçesi belediyesinin başlattığı ‘Best Job In Turkey’ projesiyle, seçilecek bir kişi, ‘profesyonel turist’ olarak bir ay bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak ve 30 bin lira kazanacak. Projeye şu ana kadar altı bin kişi başvuruda bulundu.

Habertürk’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, ‘Best Job In Turkey’ projesiyle seçilecek bir kişi, profesyonel turist olarak bir ay boyunca gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve STK’lar tarafından karşılanacak olan profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira da maaş alacak.

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Ortaca, dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapıyor.

Projeye, yaklaşık altı bin kişi resmi başvuru yaptı. Adaylar, ‘bestjobinturkey.com’ formu doldurup kendilerini tanıtan iki dakikalık video da ekledi.

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Profesyonel turistin sigortası da yapılacak. Yabancı uyruklu vatandaşların da başvurabileceği iş için herhangi bir sigortalı iş ve kurumda çalışmama şartları da aranıyor. Son başvuru tarihi ise 14 Temmuz.