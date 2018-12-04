Profesöre göre ‘Laiklik en büyük tehlike’ sözü ‘düzmece’: Kayıtlar var, öyle demedim

İzmir’de Güzelbahçe müftülüğünün düzenlediği etkinlikte “Laiklik en büyük tehlike” dediği iddia edilen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, söz konusu ifadelerin ‘düzmece’ olduğunu savundu.

Konferansı inceleyen Eğitim İş, Emiroğlu’nun “Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar”, “LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım”, “Laiklik en büyük tehlikedir” gibi ifadeler kullandığını tespit edip, profesör hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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‘Tamamen düzmece’

Ancak Emiroğlu, bu ifadeleri kullanmadığını savundu: “Kayıtlarım var, öyle konuşmadım. Nerede, neyi, nasıl konuşacağımı biliyorum. Tamamen düzmece. Bunu söyleyenlerin amacının ne olduğunu bilmiyorum. Kişileri mi yıpratmak istiyorlar, kurumları mı yıpratmak istiyorlar; bilemiyorum. Bunu da bilemiyorum.”

‘İlim adamı böyle ifadeler kullanır mı?’

Kendisine isnat edilen sözlerin inandırıcılıktan uzak olduğunu belirten profesör, şöyle konuştu: “Ben böyle ifadeler kullanmadım. Bir ilim adamı böyle kaba saba ifadeler kullanır mı? Pes doğrusu. Ne işim var benim çocuğun adeti ile? Hijyenik şartlardan bahsettim. Çocuk ve ergenlik psikolojisinden bahsettim. Pozitif etkilerden bahsettim ama bunun dışındakiler düzmece. Cımbızla bile çekilmemiş. İnandırıcı değil.”

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Konuşmasının ses kaydının bulunduğunu öne süren Emiroğlu, “Zaten kaymakamlık da bunu inceledi ve uydurma olduğunu gördü. Tekzip gönderilecek” dedi.