Profesör: Kağıthane ve Alibeyköy’de yüksek basınçta maskesiz dışarı çıkmayın

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Selahattin İncecik, Kağıthane ilçesiyle Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtinde yüksek basınçlı günlerde maskesiz dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’na göre, Alibeyköy semti ve Kağıthane, hava kalitesi yönünden ‘hassas bölge’ kategorisinde.

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BirGün’den Demet Sargın’a konuşan Prof. Dr. Selahattin İncecik, iki yerleşim biriminin hava kalitesi bakımından en zayıf yerlerin başında geldiğini ifade etti.

Profesör, iki bölgenin havasının neden kirli olduğunu şöyle açıkladı: “Şehrin genelindeki partikül kirliliği bunun önemli sebeplerinden. Bu kirliliğin oralarda birikmesinin sebebi de söz konusu alanların topografik yapısıyla bağlantılı. Vadi biçiminde olan bölgede hava daha durağan. Bu sebeple de tozlar ve diğer kirleticiler havada uzun süre asılı kalabiliyor. Bu da o bölgede nefes alan insanları kirliliğe maruz bırakıyor.”

‘Maske takın’

‘Acil eylem planı’ hazırlanmasını öneren Prof. Dr. İncecik, bu bölgede yaşayan vatandaşların, yüksek basınçlı günlerde maske takarak dışarı çıkması gerektiğini belirtti ve dışarıda spor yapmaktan kaçınmalarını istedi.

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Profesör, 1013 milibarın üzerinden basıncın ‘yüksek’ olarak tanımlandığını ifade ederek basınç oranının telefon uygulamalarından öğrenilebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. İncecik, “Alibeyköy ve Kağıthane’de yüksek basınç etkisindeki günlerde dizel araçlar bile geçirilmemeli, inşaatlar birkaç günlüğüne durdurulmalı. Yetkililer tarafından acil eylem planları harekete geçirilmeli” ifadelerini kullandı.