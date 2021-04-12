Profesör: Yoğun bakımlar birçok ilde doldu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, “Yoğun bakımlar birçok ilde dolmuş durumda” dedi.

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2 Mart’ta başlayan ‘kontrollü normalleşme’nin ardından günlük vaka sayısı kontrolden çıkmış, 10 binlerden başlayıp 60 bine dayanmıştı. Turizm sezonu öncesi Türkiye’yi ‘çok yüksek riskli ülke’ statüsünden çıkarmak için Ramazan boyunca uygulanacak sert önlemler gündeme gelmişti.

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Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre Prof. Dr. Necmettin Ünal Türkiye’deki aktif vaka sayısının 443 bine yükseldiğine dikkat çekti.

Sosyal medyada ‘Önlemler’ başlığı altında düzenlenen özel toplantıda Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ının bulunduğu İstanbul’daki durum ele alındı.

Bu toplantıda konuşan Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti: “Yoğun bakımlar birçok ilde dolmuş durumda. İstanbul’daki iki pandemi hastanesinde 600’e yakın yoğun bakım hastası olduğunu biliyoruz. Hastaneye yatışı yapılanlar içerisinde entübe hasta oranı çok yüksek. Yüksek entübe, yüksek ölüm oranı anlamına gelir. Türkiye, yoğun bakım yatağı açısından bir sorun olmasa da yoğun bakım doktor ve hemşirelerinin sayısı yetersiz kaldığından, ilgisiz branş hekimleri de görevlendiriliyor. Hasta sayısının artmasına karşın yetkin personel sayısının yetersiz kalması da mortalite rakamlarının yükselmesine neden oluyor. Bu hasta yüküyle, mevcut yoğun bakımlardaki doluluk azaltılmazsa elimiz kolumuz bağlı kalacak. Hasta akışının azaltılması için önlemlerin arttırılması gerekiyor.”