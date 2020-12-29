Profesör: ‘Yeni teknoloji aşıda yan etki çok olur, eskisinde olmaz’ diye bir şey yok

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, mRNA yöntemiyle geliştirilen aşının yeni teknoloji olduğu için riskli olabileceği iddialarına ilişkin “Hepsi yeni bir virüse karşı geliştirilmiş aşılar. Bu aşıların hiçbirisinin uzun vadeli sonuçlarını bilmiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Çinli Sinovac aşısıyla ilgili bakanlık tarafından açıklanan verilerin de kısa süreli takibi içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Murat Akova şöyle devam etti: “Bütün gönüllülerin hepsinin takip edilmesi tamamlanmadı. Aynı durum Pfizer ve Moderna aşısı için söz konusu. Orada büyük sayıda 30-40 bin civarında gönüllü var ama bunların takip süreleri çok uzun değil. Biz bunlara Faz-3 çalışma diyoruz. Bunların hepsi, bir-iki yıl bu gönüllülerin takip edilmesiyle ortaya çıkacak. Bu tür şeyleri spekülasyon olarak kabul etmek lazım. Üstelik ‘Yeni teknolojide üretilende yan etki çok olur, eskisinde olmaz’ gibi şey söz konusu değil. Bunların hepsi yeni bir virüse karşı geliştirilmiş aşılar. Ama şu anda elimizdeki veriler ciddi yan etkilerinin olmadığını gösteriyor.”

Reklam

Türkiye’nin 50 milyon doz alacağı Çin menşeli aşı ile ilk etapta 4.5 milyon için sözleşme imzaladığı Alman menşeli aşının Türkiye’deki üçüncü faz çalışmalarının koordinatörlüğünü yürüten ekipten Prof. Dr. Akova, iki aşının da güvenli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Akova, Pfizer-Biontech firmasına ait aşı ile ilgili Türkiye’de yürütülen çalışmalarda ciddi bir yan etki görmediklerini ancak ABD ve Britanya’da sekiz kişide bu aşı yapıldıktan sonra ciddi bir alerji oluştuğunu kayderek şunları söyledi: “Can kaybına yol açacak bir durum söz konusu değil ve hemen müdahale edilmiş. Sinovac aşısı çalışmasında ise benzer bir tablo ile bir kişide karşılaştık. O kişi de bir gece hastanede yatırıldı, ertesi gün taburcu edildi. Nadir olsa da bu tür yan etkiler olabiliyor. Her aşının içinde farklı katkı maddeleri var. O maddeler dolayısıyla alerjik reaksiyonlar görülebiliyor; önemli olan bunlara zamanında müdahale edebilmek. Zaten ABD’de de şöyle bir uyarı var; bu aşıların bir sağlık ortamında yapılması ve en az alerji hikayesi olan gönüllülerin yarım saat kadar gözlem altında tutulması gerekiyor. Genellikle aşıdan kısa süre sonra ortaya çıkıyor bu tür reaksiyonlar ve adrenalin enjektörü dediğimiz iğne var, onun el altında bulunması gerekiyor. Aşıların bu koşullarda yapılması bu tür yan etkilerin kişilere zarar vermesini önleyecektir.”