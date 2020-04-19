Profesör yemek siparişiyle ilgili uyardı: Isıtmadan yemeyin

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özkan, yemek siparişiyle ilgili uyardı: “Paketleme ya da pişirme işlemini yapan kişi virüs taşıyıcısı olabilir. Sipariş edilen pişmiş gıdaları fırın, mikrodalga, tost makinası ya da doğalgaz ocaklarında tekrar ısıtın.”

Fotoğraf: Reuters

Özkan, Covid-19 salgınıyla mücadelede beslenmeyle ilgili alınacak tedbirleri anlattı.

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Sipariş edilen gıdalardan virüs bulaşma ihtimali bulunduğuna dikkat çeken Özkan şunları söyledi: “Diyelim ki dışarıdan pizza veya kıymalı pide sipariş ettik. Paketleme ya da pişirme işlemini yapan kişi virüs taşıyıcısı olabilir. Sipariş edilen pişmiş gıdaları fırın, mikrodalga, tost makinası ya da doğalgaz ocaklarında tekrar ısıtarak üzerindeki tüm bakteri ve virüslerden kurtulma şansımız var.”

Evde kalınan sürede bağışıklık sistemini güçlü tutmak için rutin beslenme alışkanlıklarında da bazı değişikliklerin yapılması önerisinde bulunan profesör, şu önerilerde bulundu: “Yeşil, sarı ve beyaz yapraklı sebzelerle renkli meyveler tüketirsek bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş oluruz. Ayrıca turşu, şalgam, alabaş turpu ve sarımsağın da probiyotik ve antioksidan etkileri yüksektir. Bu gıdaların bağışıklık sistemimizin ayakta kalması ve güçlenmesi için tüketilmesinde büyük fayda var. Bunlar geçmişten günümüze faydasını gördüğümüz, zararını görmediğimiz yiyecekler.”

Özellikle kolesterol ve hipertrigliseridemi hastalarını uyaran Özkan, “Evde kalınan süre içinde hareket yoksunluğundan kaynaklı yüksek enerji harcamayan kişilerde kalp ve damar hastalıkları riski artabilir” dedi.

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Özkan, bu hastaların protein ve karbonhidrat açısından zengin besinlerden bir süre uzak durmasını tavsiye etti.