Profesör: WhatsApp gruplarında salgın döneminde ‘zorbalık’ ve ‘istismar’ arttı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, corona virüsü salgını sürecinde, Türkiye’de WhatsApp kullanımının üç kat arttığını belirterek “WhatsApp üzerindeki gruplarda, bireylerin birbirine karşı zorbalıkları ve istismarların olduğunu biliyoruz. Kadınların bu süreçte daha edilgen olduklarını saptadık” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

Eraslan şöyle konuştu: “Sokağa çıkma yasakları ve ‘evde kal’ çağrısıyla birlikte tüm dünyada WhatsApp’ın kullanım oranları arttı. İtalya’ya ait veriler var elimizde, yüzde 1000 arttı. Gruplarda ilginç şeyler yaşanmıyor değil. Her dört kişiden birinin, gruplarda kaza yaşadığını, yanlış mesajlar attıklarını saptadık. Özellikle erkeklerin yanlış mesajlar attıklarını belirledik.”

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‘Zorbalık ve istismar var’

Pandemi döneminde WhatsApp gruplarında istismarlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eraslan şunları söyledi: “WhatsApp üzerindeki gruplarda, bireylerin birbirine karşı zorbalıkları ve istismarların olduğunu biliyoruz. Kadınların bu süreçte daha edilgen olduklarını saptadık. Özellikle genç yaşlarda bunun sık olduğu, yaş ilerledikçe bunların azaldığı görülmekte. Kadınların, daha çok istismara uğradığına dair çeşitli araştırmalar var. Çok karışık ve homojen olmayan gruplarda kadınların rahatsız edildikleri, özel mesajların atıldığı, rahatsız edici pek çok mesajın olduğunu bizler görmekteyiz. Böyle durumlarda engelleme ve grup yöneticisine bildirme yöntemini kullanmak gerekmekte.”

‘Çocukları kontrol edelim’

Pandemi döneminde, telefon uygulamaları ile kurulan iletişimin, her zaman pozitif yönde olmadığının altını çizen Prof. Dr. Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karantina ve pandemi döneminde insanlar evde ve telefon uygulamaları, sosyal ağlar ile iletişim kurulmakta. Ancak her zaman bu iletişim pozitif yönde olmamakta. Ne yazık ki istenmeyen sanal kumar siteleri, gayrimeşru sosyal ağların da kullanıldığını görmekteyiz. Buradan anne ve babalara da seslenelim; kriminal zaman dediğimiz, gece 02.00- 05.00 zaman diliminde çocuklarımızın hangi sosyal ağlarda olduğunu kontrol etmeleri ileride oluşacak birçok problemi şimdiden engellemek için oldukça değerlidir.”