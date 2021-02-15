Profesör: Vakalardaki yatay seyirde yarıyıl tatilindeki sosyal hareketlilik de etken

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği idari ve eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 vaka sayılarının 5 bin-7 bin arasında yatay seyir izlemesinde önemli bir etkenin yarıyıl tatiliyle birlikte sosyal hareketliliğin artması olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatilinin son gününde Uludağ. (Fotoğraf: AA)

Oğuztürk şunları söyledi: “Vaka sayıları günlük 7 bin ile 5 bin arasında, maalesef ‘Plato’ dediğimiz yatay bir seyir izliyor. Bunu düşürmemiz gerekiyor. Bu, bizi memnun edebilecek bir düzey değil. Yatay seyir izlemesinin birçok sebebi var. Birincisi kış dönemi ve kalabalık ortamların kapalı ortam şeklinde devam etmesi, virüsün bulaştırıcılık özelliğini daha da etkin devam etmesine sebebiyet verdi. Okullarda yarıyıl tatili ve online eğitimlere ara verilmesi insanların sosyal hareketliliğini artırdı. Şehirlerarası dolaşımlar da arttı bu nedenle. Ayrıca mutant virüsün katkısı da olmuş olabilir.”

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‘Kurallara uymak en önemli silah’

Oğuztürk, toplumda kurallara uymayan belli bir kesim olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Ve bunların da bir şekilde virüsün yayılmasına etkisi olduğunu düşünebiliriz. İstinasız maske ve mesafe konusunda ciddi anlamda süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim hastanemize gelen hasta sayıları kontrollü bir şekilde takip edebileceğimiz durumda. Hasta sayıları artmadı ama stabil ve yatay seyir izliyor. Yoğun bakım ve servislerde yatan hasta sayısının azalması virüsün bu anlamda yatay seyirle birlikte aşırı hastane yüklerinin de bir miktar azaldığını söyleyebiliriz. Kurallara uymanın ciddi anlamda rakamların düşmesi anlamında en önemli silahımız olacağını düşünüyorum.“

’10-12 gün sonra bağışıklık gelişiyor’

Oğuztürk, aşının ilk dozunu yaptıranları da rehavete kapılmamaları konusunda uyardı: “Aşı yaptırmış olsanız dahi ikinci doz aşıdan 10-12 gün sonra tam olarak sizin bağışıklığınız gelişiyor, virüse karşı vücudunuzun savaşçı elemanları tam olarak aktive olmuş olabiliyor. Bunun dışında biz iki doz aşıyı yaptırmış ve 40 gün geçmiş dahi olsa maske takmak zorundayız. Çünkü o mikroorganizmalara karşı aşı bizi yüzde 100 korumuyor. İkincisi sizde bu aşı ile bağışıklık gelişmiş olsa dahi burnunuza ve ağzınıza yerleşmiş olan mikroorganizmalara karşı savaşçı elemanlar etki göstermeden önce maske takmadığınız bir süreçte karşınızdaki insana mikroorganizmayı yayma ve hasta etme riskiniz bulunuyor.”