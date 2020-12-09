Profesör uyardı: Kapalı ortamda dört saat geçirince maskeli de olsanız virüs bulaşıyor

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin uyardı: “İçeride Covid-19 hastası biri varsa ve kapı pencere kapalıyasa o ortamda dört saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız virüs yüzde 100 bulaşıyor”.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kış aylarının virüsün sevdiği aylar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tekin, “Bağışıklık sistemimiz zayıflıyor ve kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyoruz. Yasaklar kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğinden geldi. Özellikle kafeler, kıraathaneler, lokantalar gibi ortamlarda vakit geçirilmesin, virüs bulaşmasın diye geldi” dedi.

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Prof. Dr. Recep Tekin, kapalı ortamda kaçak şekilde çalıştırılan işletmelere katı yaptırımlar gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Kapalı ortamlar bizim için en büyük risk. Kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdikçe, virüsü açık bir şekilde maske bile olsa bulaştırıyorsunuz. Bu konuda katı tedbirlerin alınması gerekiyor. Kafe ya da lokanta gibi yerlerde kaçak şekilde hizmet veriliyorsa bunlara ciddi yaptırım uygulanması gerekiyor. Bakanlık ve valilik bu konuda ciddi yaptırımlar da uyguluyor. Her türlü tedbir alıyorsunuz, insanlar da gidip kafelerde nargile içiyor. Oradaki virüsü alıp, topluma bulaştırıyor. Böylece yoğun bakımda ve hastanede yatan hasta sayısında artış oluyor.”