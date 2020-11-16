Profesör uyardı: Filtresi olmayan valfli maskeler virüsü dışarı yayabilir

Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, valfli (kapaklı) maskelerin filtresiz olanlarının nefes alıp verirken virüsü dışarı yayabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Valfli maskelerin filtresiz olanlarının virüsü yayma açısından tehlikeli olduğunu vurgulayan Sipahi şu ifadeleri kullandı: “Filtre olmadığı zaman, virüs havada asılıysa o aralıktan geçme olasılığı yüksek oluyor. Bir pozitiften korunuyorsanız sıkıntı yaşama olasılığınız ve virüsü kapma olasılığınız artıyor. Maskenin amacı süzmek, eğer altta bir filtre yoksa süzemiyor. Böylece enfekte olma olasılığınız artıyor.”

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Valfli maskelerin toplum içinde kullanılmasının gerekli olmadığını belirten Sipahi ABD’de yapılan bir araştırmaya da atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: “N95 maskelerin toplumda kullanılması çok gerekli değil. Cerrahi maskeler yeterli. Ama illa kullanmak istiyorlarsa, kapağı filtreli olanı seçmeliler. Bazılarında filtre olmayabiliyor. O filtre olmadığında, maske koruma görevini göremiyor. Kapak daha rahat nefes almaya yarıyor. Altında filtre olmadığında, çalışmada da gösterildiği gibi virüslü hava dışarı çıkıyor. Filtreli N95’lerin yüzünüze oturması ve üflediğinizde maskenin şişmesi gerekiyor. Bu maskenin iyi oturduğunu gösterir.”

Sipahi, çift maske kullanmak isteyenlere de alta kapaklı maskeyi üste de cerrahi maskeyi takmalarını önerdi.