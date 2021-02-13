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Yaramazlara biraz batar!

Profesör uyardı: Corona virüsü felce sebep olabiliyor

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, corona virüsünün yalnızca solunum yollarını etkilemediğini vurgulayarak uyardı: Felce sebep olabiliyor.

Fotoğraf: DHA

Prof. Dr. Değirmenci virüsün kan pıhtılaşması nedeniyle inmeye neden olabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Kanın pıhtılaşmasına zemin hazırladığı için daha önemli olan inme yani felce sebep olabilen tablolar ortaya çıkabiliyor. Sara nöbeti dediğimiz epileptik nöbetlerle karşımıza geliyor. Çeşitli derecelerde bilinç bulanıklıkları görebiliyoruz. Daha ötesinde vaka bildirimleriyle gösterilmiş kolumuzu, bacağımızı çalıştıran periferik sinirler dediğimiz sinirlerin tutulumuyla birtakım güçsüzlükler, kuvvetsizlikler, duyu kayıplarına sebep olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her sistemi olduğu gibi sinir sistemini de etkileyen bir virüs.”

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‘Corona’nın esas itibariyle solunum yollarını etkileyen bir virüs olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Değirmenci sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak son zamanlarda, elde edilen vakalarda ve bildirilen yayınlarda biliyoruz ki sadece solunum sistemini etkilemekle kalmıyor. Sinir sistemini etkileme potansiyeli de olan bir virüs. Sinir sisteminde birtakım değişiklikler yaratabiliyor.”

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