Profesör: 1 milyon 400 bin kişi enfekte

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Covid-19’da gerçek vaka sayısı ve bulaştırıcılık süresinden yola çıkarak yaptığı hesapla “Ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var” diyerek uyardı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dün açıklanan Covid-19 tablosuna göre Türkiye’de son 24 saatte 42 bin 551 vaka kayda geçti.

Reklam

1 Nisan’dan bu yana günlük vaka sayısı 40 binin üzerinde seyrediyor.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Prof. Dr. Kurugöl, böyle devam ederese Ramazan ayına en 60 bin vakayla girileceğini belirtti.

“Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir” diyerek uyaran profesör şunları söyledi: “84 milyon nüfusu olan bir ülkede günlük 40 bin vaka olması insanlara pek bir şey ifade etmeyebilir ama gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Şimdiye kadar yapılmış araştırmalar ve son olarak 50 ülkenin verilerinin değerlendirildiği çalışma şunu net olarak gösterdi ki gerçek vaka sayısı test ile saptanan vaka sayısından beş ila 20 katı daha fazla. Buradan yola çıkacak olursak, ülkemizde 40 bin vaka saptandığına göre, günlük 200 bin kişi enfekte oluyor demektir. Bir kişinin bulaştırıcılığının en az yedi gün sürdüğünü göz önüne alırsak ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var demektir. Bunlardan 1 milyondan fazlası da virüsü taşıdığından habersiz aramızda dolaşıyor. AVM’ye giriyor, metroya biniyor, markete ve hastaneye gidiyor. Çünkü farkında değil. Biz buzdağının sadece üst kısmını görüyoruz.”