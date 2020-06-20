Diken

Yaramazlara biraz batar!

Profesör Tükel: Bakanlık test isteme ölçütlerine kısıtlama getirdi

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve eski Türk Tabipleri Birliği başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sağlık Bakanlığı’nın hekimlerin corona virüsünü tespit etmek için kullandığı PCR testini isteme ölçütlerine kısıtlama getirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Tükel, Twitter’daki açıklamasında, yeni kısıtlamayla temaslı olup da belirti göstermeyen kişilerden test istenemeyeceğini ifade etti.

Reklam

Profesör, bu uygulamanın test sayılarını düşürerek doğrulanmış vaka sayısını azaltmak anlamına geleceğini ifade etti.

TTB Merkez Konseyi de önceki gün, 1 Haziran’da başlayan ‘normalleşme’nin ardından yeniden yükselişe geçen ‘corona’ vakası sayılarını değerlendirmiş, Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili epidemiyolojik verileri açıklamaktan kaçındığını, 10 kente ilişkin verilen vaka ortalamalarının ‘tartışmalı’ bulunduğunu kaydetmişti.

TTB: Bakanlığın 10 kente ilişkin verdiği sayılar tartışmalı, hata açıklansın

SON HABERLER

Demirtaş kararı: AYM’nin ne dediği değil, ne diyemediği önemli

AYM hem 2017 yılında verdiği kararla hem de dün vermediği kararlarla Demirtaş’ın Anayasal haklarının ihlal edilmesinde önleyici rolünü oynamadı. Aksine Demirtaş’ın ‘hürriyet’ ve ‘siyaset yapma’ haklarını ihlal eden devlet mekanizması içinde yer alma tercihinin de altını çizmiş oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...