Profesör Tükel: Bakanlık test isteme ölçütlerine kısıtlama getirdi

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve eski Türk Tabipleri Birliği başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sağlık Bakanlığı’nın hekimlerin corona virüsünü tespit etmek için kullandığı PCR testini isteme ölçütlerine kısıtlama getirdiğini söyledi.
Tükel, Twitter’daki açıklamasında, yeni kısıtlamayla temaslı olup da belirti göstermeyen kişilerden test istenemeyeceğini ifade etti.
Profesör, bu uygulamanın test sayılarını düşürerek doğrulanmış vaka sayısını azaltmak anlamına geleceğini ifade etti.
TTB Merkez Konseyi de önceki gün, 1 Haziran’da başlayan ‘normalleşme’nin ardından yeniden yükselişe geçen ‘corona’ vakası sayılarını değerlendirmiş, Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili epidemiyolojik verileri açıklamaktan kaçındığını, 10 kente ilişkin verilen vaka ortalamalarının ‘tartışmalı’ bulunduğunu kaydetmişti.