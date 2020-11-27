Profesör: Tat ve koku alamama durumu üç haftada geçmezse hekime başvurun

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19’a yakalandıktan sonra koku ve tat alma duyusunu kaybedenleri, bu durum üç haftada geçmezse hekime gitmeleri konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. İlhan şunları söyledi: “Çalışmalar şunu gösteriyor; virüste kişi enfekte olduğu zaman solunum yollarında bir dolgunluk söz konusu oluyor. Virüs dokularda şişme yapıyor, tat ve koku ile ilgili sinirin üzerine baskı yapıyor. Baskıdan dolayı tat ve koku kaybı azalıyor. Genel olarak baktığımızda yüzde 30 ila yüzde 90 arasında tat ve koku kaybının görüldüğünü gözlemliyoruz. “

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Tat ve koku alma duyularındaki kaybın çok ani geliştiğini, kişi hastalığa yakalanır yakalanmaz hemen ortaya çıktığını belirten Prof. İlhan, “Tanı aldıktan sonra bir ila üç hafta arasında iyileşiyor. Ama vatandaşlarımızın eğer üç haftadan sonra hala tat ve koku alamama durumu geçmediyse en azından azalma eğiliminde değilse mutlaka bir kulak burun boğaz hekime başvurmaları gerekiyor. Acaba virüsün altında başka bir neden mi var tat ve kokuya neden olan ya da başka şeyler virüsten dolayı etkilenmiş mi diye. Tat ve koku kaybı bozukluğu nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde ya da sosyal aktivitelerinde daha geri düştükleri için depresyon ve anksiyete ihtimali de yüksek. Hastalar, ‘Hocam ekşi ile tatlıyı ayıramıyorum’ şeklinde tanımlıyorlar, bu oldukça sert bir tat ve koku kaybı.”