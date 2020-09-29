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Yaramazlara biraz batar!

Profesör: Sinir sistemi rahatsızlıkları ‘corona’ semptomları arasına girdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19’la ilgili yeni nörolojik bulguların görüldüğünü belirterek uykusuzluk, beyin iltihabı ve menenjit gibi rahatsızlıkların hastalıkla ilişkilendirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Taşova, Covid-19 semptomlarıyla bazı nörolojik rahatsızlıkların ilişkilendirdiğini belirtti.

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Taşova şöyle konuştu: “Corona virüs uykusuzluktan tutun da beyin iltihabı denilen ensefalit, menenjit gibi tablolarla da ilişkilendirildi. Guillain-Barre Sendromu denilen sinir sistemini tutan daha başka tablolarda vaka sunumları şeklinde görüldü. Fakat nörolojik tutulumları oldukça ciddi takip edilen bir tablo. Değişik deri döküntüleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin ‘Covid ayak baş parmağı’ denilen parmakta kızarıklık, şişlik görülmeye başladı. Bunlar vakanın çok görülüp, vakalara çok dikkatli konsantre olarak bakılmasıyla da tespit edilen bulgular oldu.” 

‘Umutluyum’

Aşı çalışmalarına da değinen Bilim Kurulu üyesi, güvenilir bir aşıda iyi bir antikor oluşturabilmesi için bu antikorların koruyucu seviyede uzun süre kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Taşova, şöyle devam etti: “Grip aşısını her yıl yenilemek zorunda kalıyoruz çünkü vücut yapısında önemli değişikliklere neden olacak mutasyonları oluşuyor. Bir önceki aşı diğerini tam anlamıyla kapsayamıyor. Bunda da öyle bir durumun olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ben aşı çalışmalarından umutluyum, çok güzel sonuçlar geliyor”

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