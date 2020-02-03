Profesör Şenyiğit: ‘Corona’dan ziyade domuz gribine dikkat edilmeli

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Türkiye’de corona virüsünden ziyade domuz gribine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

İHA’ya konuşan Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır’da bir hastanın domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Reklam

“Bence corona virüsünden ziyade domuz gribini konuşmamız lazım” diyen profesör, Batman’da da bir hasta bulunduğunu, tehlikenin coronadan daha fazla olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, “Burun akıntısı, ateş, üşüme, titreme, balgam, boğaz yanması, göğüste yanma, solunum varsa, ‘Acaba bu ağır gribal enfeksiyon alabilir mi’ diye dikkat etmek lazım ve mutlaka hekime gidilmeli” ifadelerini kullandı.

‘Aşı yaptırılmalı’

Profesör, gribal enfeksiyonun oluşturduğu komplikasyonların kişiyi öldürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tekrar söylüyorum; bizim için çok önemli olan domuz gribidir. Özellikle risk altında olanların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Burada aşının önemine bir daha vurgu yapmak istiyorum. Son derece önemlidir aşı yapmak. Çünkü aşı koruyucudur. 5 yaş altı vaka grupları, 65 yaş üstü vaka grubu, kronik hastalığı olanlar, dalağı alınmış olanlar, şeker hastalığı olanlar, bronşiti olanlar, astımı olanların mutlaka aşılarını yaptırmalarında büyük fayda var. Ama genellikle bu tür hastalarla temastan sonra 24 ile 48 saat içinde hafif bir kırgınlık başlar. Sonra hafif bir ateş, baş ağrısı, boğazda yanma, halsizlik, takatsizlik ve daha sonra yüksek ateş. Yüksek ateş ve daha sonra şuur kaybına kadar giden tablo meydana gelebilir.”