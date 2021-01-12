Profesör: Salgın sonrası nakil gerektiren kalp yetmezliği vakalarıyla karşılaşacağız

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Köksal virüs korkusundan ihmal edilen şikayetlerin salgın sonrası riskli bir tablo oluşturacağı konusunda uyardı: “En tehlikelisi sessiz geçirilmiş kalp krizleri. Pandemi sonrası kalp yetmezliği vakalarında patlama yaşayabiliriz. Bunların büyük bir kısmının da kalp naklinden başka şansı kalmayacak.”

Fotoğraf: DHA

Pandeminin başladığı mart ayından bu yana kalp ameliyatlarında ciddi bir azalma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Köksal sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak hastalarda bir azalma olmadı aslında. Bunun nedeni, hastalarımızın Covid korkusu nedeniyle kalp sağlıklarını ihmal etmesi. Pandemi bittikten sonra ciddi bir kalp yetmezliği hasta grubu ile karşı karşıya kalacağız. Polikliniklerimiz, nefes darlığı şikayetiyle gelen hastalarla dolacak. Pandemi döneminde hastaneye başvurmayan kalp hastaları maalesef farkında olmadan kalp krizi geçiriyor. Sessiz geçirilmiş kalp krizleri, gecikmiş kapak hastalıklarına, bu da geri dönüşümsüz kalp hasarına yol açıyor. Bu hastaların çoğu ameliyat edilemez hale geliyor. Pandemi sonrası ameliyat olma şansını kaybetmiş, kalp yetmezliği ile gelen ve kalp nakline aday birçok hasta ile karşılaşma tehlikesiyle karşı karşıyayız.”

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‘Zaman geçtikçe uzuv kaybetme riski artıyor’

Uzuv kaybetme riski olduğunu da belirten Prof. Dr. Köksal şunları söyledi: “Atar ve toplar damar tıkanıklıkları da dahil, hastalar bunu ihmal ediyor ve Covid nedeniyle acile gelmekten korkuyor. Oysa uzuvlarını kaybedebilirler veya toplar damarlarda pıhtı olduğu için bu pıhtı akciğere atabilir ve ani ölümlere yol açabilir. Pıhtı açısından en kritik dönem ilk bir haftadır. Pandemi döneminde bu problemleri yaşadığı halde bir şekilde hayatta kalabilen hastalar, ileride geri dönüşümsüz kalp ve damar problemleriyle karşılaşıyor. En büyük sorun ise kalp yetmezliği. Biz bu hastaları daha sonra kalp kasılma fonksiyonları azalmış, ameliyat şansını kaybetmiş olarak görüyoruz. Damar tıkanıklıklarına bağlı uzuv kayıpları da söz konusu. Zaman geçtikçe uzuvlarını kaybetme riski artıyor bu hastaların.”

En büyük risk grubunun 65 yaş ve üstü kesim olduğunu belirten profesör “Bu hastalara söyleyebileceğim tek şey, lütfen hiçbir kalp ve damar probleminizi ihmal etmeyin” dedi.

Nefes darlığı ve terlemenin de eşlik ettiği ani bir şekilde başlayan göğüs ağrısı, ani tıkanmalar, hareketle birlikte göğüste yanma gibi durumların acil bir kalp problemi olduğu konusunda uyardı.

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“Hiç olmayan bir şekilde bacağınızda ani şişlikler başladıysa, bir ayağınız şişmeye başladıysa, toplardamarlara pıhtı oturma ihtimali yüksektir” diyen Prof. Dr. Köksal bu durumda mutlaka acile başvurulması gerektiğini ifade etti.

‘Parmaklarda ani soğukluk, kızarma…’

Köksal uyarılarını şöyle sürdürdü: “Yine bacaklarda atardamar problemi işareti olan ani soğukluk, solukluk, parmaklarda kızarma, soğuma olduysa lütfen acile başvurun. Bunlar, kalp damar açısından acil durumlardır. Ama her zaman olan problemleriniz, örneğin nefes darlığınız biraz daha artmaya başladıysa, iki kat merdiven çıkabiliyorken bir kat çıkabiliyorsanız acile olmasa da polikliniklere başvurup kontrole gitmelisiniz.”