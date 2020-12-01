Profesör: Reenfeksiyon ile uzamış Covid karıştırılmamalı

Epidemiyoloji (salgın hastalık) ve enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, Covid-19’u atlatan birinin yeniden yakalanmasıyla, ‘uzamış Covid-19’ diye niteledikleri, bir kişinin hastalığı atlatamaması durumunun karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: DHA

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü ve Halk Sağlığı öğretim üyesi Ergönül şunları söyledi: “Reenfeksiyon, daha önce Covid geçirmiş birinin iyileştikten sonra, yeniden hasta olmasıdır. Ama hastalık, arada bir boşluk olmaksızın devam ederse, buna uzamış Covid-19 enfeksiyonu diyoruz. İkisi farklı şeyler. Hastalığı ağır geçirenlerde uzamış Covid tablosu daha sık görülüyor ve bunlarda belirtilerin şekil değiştirmesi söz konusu. Örneğin kas eklem ağrısı daha çok olabilir, yorgunluk hissi gelişebilir, bazı organ tutulumları gibi bulgular gelişebilir. Özellikle yoğun bakımdan çıkmış hastalarda bu gerçekleşiyor. Hafif geçirmiş vakalarda bunu çok görmüyoruz.”

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‘Binde birin altında’

“Reenfeksiyon için, şimdilik tek tük olgulardan bahsediyoruz ama vaka sayıları arttıkça bu olguların görülme sıklığı da artabilir” diyen Ergönül hastalığa yeniden yakalanmada vaka oranının binde birin altında olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reenfeksiyon vakalarının, aşıların gündemde olduğu bugünlerde bilim dünyasını en çok düşündüren konulardan biri olduğunu belirten Ergönül şöyle devam etti: “‘Aşılar ilk başta başarılı olsa bile acaba daha sonra etkisi azalacak mı’ sorusu gündeme geliyor. Çünkü nihayetinde aşılar, hastalık durumu taklit eden, (bağışıklık sistemine) hafif bir şekilde bir hastalık antrenmanı yaptıran şeyler. Yani biz aşı olmamıza rağmen, bu kadar tartıştıktan sonra, acaba yeniden enfeksiyona mı yakalanacağız sorusu halen gündemde.”

Reenfeksiyon konusunda henüz bir yayın olmadığını, Türkiye’de onlarca vakadan bahsedilebileceğini söyleyen Ergönül, “İkinci kez enfekte olanlarda kiminde hafif, kimde ağır seyrediyor, dünyada bilim çevrelerinde de tartışılıyor, araştırmalar yapılıyor bu konuda da. Ancak henüz bir net bir görüş yok” dedi.

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‘Hafif geçirenlerde risk daha yüksek’

Hastalığı hafif geçirenlerin, düşük düzeyde antikor geliştiği için hastalığa ikinci defa yakalanma riskinin daha yüksek olduğuna da dikkat çeken Ergönül, şu bilgileri verdi: “Ağır geçirenlerde ise daha yüksek düzeyde antikor gelişiyor. Ama ilk başta hafif geçirenlerde, düşük antikor yanıtından dolayı daha sonra reenfeksiyon geçirme ihtimali daha yüksek. Aynı zamanda bu kişilerin hastalığa ikinci kez yakalandığında, daha ağır geçirebileceği söyleniyor. Ama tüm bunlara rağmen ikinci kez enfeksiyon geliştiğinde hastalığın ne yönde seyredeceğini net olarak kestirmek şu anda pek mümkün değil.”