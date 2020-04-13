Profesör Pamuk: Türkiye ekonomisi salgına hazırlıksız yakalandı

Corona virüs salgının ülke ekonomisi üzerinde yaratacağı uzun vadeli etkileri değerlendiren iktisat tarihi profesörü Şevket Pamuk, Türkiye’nin salgına zor bir dönemde yakalandığını, önümüzdeki dönemde borçların ve işsizliğin büyüyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Yusuf Demir’in sorularını yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pamuk, dünyanın Covid-19 salgınına hazırlıksız yakalandığını, ilk haftalardan itibaren gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle salgının uzun vadeli etkisinin daha büyük olacağını ifade etti.

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“Önümüzdeki dönemde üretim, gelirler ve istihdam düşecek, işsizlik artacak. Daha uzun vadede ne olacağını söylemek için henüz erken ama bazı ipuçları var” diyen Pamuk, salgını yenebilmek ve iktisadi etkilerini azaltabilmek için ülkelerin çok büyük kaynaklar seferber etmesi gerektiğini söyledi.

‘Salgına karşı etkin devlet politikası gerekiyor’

Salgının Türkiye’deki etkilerini değerlendiren Pamuk şunları kaydetti: “Biz bu salgına zor bir dönemde ve hazırlıksız yakalandık. Devletin maliyesi son yıllarda zayıfladı. Ekonomi de bir krizden çıkmaya çalışıyordu. İşsizlik zaten yüksekti, net döviz rezervleri ise sıfıra yakın. Önümüzdeki dönemde korkarım yükler daha da artacak, borçlar ve işsizlik yükselecek. Salgının olumsuz etkilerini azaltabilmek için daha kapsamlı politikalara ihtiyacımız var.”

Salgının maliyetinin eşitsiz dağılacağının öngörüldüğünü belirten Pamuk, salgınının düşük gelirliler, yoksul kesimler üzerinde derin etkisinin olacağını söyleyip “Olumsuz etkilerden kaçınmak için etkin devlet politikaları gerekiyor” dedi.

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‘Zengin ülkelerle yoksullar arasındaki fark açılacak’

Krizin uzun vadeli etkilerini de değerlendiren Pamuk, gelişmiş ülkelerin salgının ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak için çok büyük destek paketleri açıkladığını, bunun da önümüzdeki dönemde devletlerin ekonomideki rolünü genişletebileceğinin ve bu durumun kalıcı hale gelebileceğinin altını çizidi.

“Salgının küreselleşmeyi ne kadar olumsuz etkileyeceğini zaman gösterecek. Çin küreselleşmenin devamından yana ama küreselleşmenin geleceğini ABD’nin tavrı belirleyecek” diyen Prof. Pamuk, uzun vadede, sağlık sistemleri daha iyi çalışan, mali ve iktisadi gücü olan zengin ülkeler yaralarını sarabilirken, yoksul ülkelerin krizden olumsuz etkileneceğini ve büyük maliyetler ödeyeceğini ifade etti.