Profesör Özlü: Karadeniz’e her yerden gelen var, aileye virüs ulaştırıyorlar

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yüksek vaka sayılarıyla dikkat çeken Karadeniz’de bulaşmaların aile içi ziyaretler ve cenaze taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını belirterek uyardı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında nüfusa oranla Covid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk beş il Karadeniz bölgesinde yer alıyor.

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Bu artışın nedeni olarak insan hareketliliğne işaret eden Prof. Dr. Özlü şunları söyledi: “Daha çok aile içi akrabalar arası bulaş şeklinde oluyor. Asıl artışın sebebi o. Burada özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında insanlar cuma günü akşam itibari ile köylerine gidiyorlar. Burada herkesin köyde bir evi var. Bakıyorsunuz üç-dört aile, cumartesi, pazar hep birlikte oturup kalkıyorlar; birlikte yiyip içiyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Bazen komşu da katılıyor çünkü etraftaki evlerde hep akraba, genelde tanıdık. Büyük sofralar kuruluyor, birlikte vakit geçiriyorlar. O arada içlerinde biri pozitifse hepsine yayılmış oluyor. Bizim gördüğümüz aynı aileden çok sayıda hastayı aynı zamanda tedavi ediyoruz. Aynı soy isimde çok sayıda hasta var. Aile içi bulaşların çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

İnsanların dışarıda dikkat ettiğini, maske taktığını ve mesafesini koruduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlü, “Ama, eş, dost, tanıdık, akraba olunca ondan zarar gelmeyecek gibi düşünüyorlar. Öyle değil. Aslında bu virüsü bize bulaştıracak olan kişiler daha çok bizim tanıdığımız, bildiğimiz, birlikte oturup kalktığımız, birlikte vakit geçirdiğimiz insanlar” dedi.

Trabzon ve Karadeniz’in devamlı göç veren bir bölge olduğuna dikkat çeken profesör sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin her kentinde bir Trabzonlu ya da Karadenizli var. Hatta dünyanın her ülkesinde Karadenizliler var ve uzakta yaşasalar da aileleriyle, memleketlerinde bağlarını hep sıcak tutuyorlar. Sürekli buraya gelip gidiyorlar. Yani fırsat buldukça tatile gelip ailesini, yakınlarını ziyaret ediyor. Burada fındığı var, çayı var. Dolayısıyla Türkiye’nin her yerinden, dünyanın her yerinden sürekli bir insan hareketliliği var. Onlar gelip giderken de bir taraftan aileye virüs ulaştırıyorlar. Benim gördüğüm vakaların bir kısmı öyle. Diyor ki, ‘İstanbul’dan abim geldi, birlikte oturduk, kalktık. Pozitifmiş hepimize bulaştı.’ Böyle dışarıdan gelme vakalar, bulaşmalar oluyor. Bu da önemli bir faktör diye düşünüyorum.”

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Prof. Dr. Özlü cenazelerdeki yoğunluğu da vurgulayarak “Burada gördüğümüz daha çok taziye evleri, cenaze namazlarında yoğunluk oluyor. Bir de cenaze evi ziyaretleri var. Birkaç gün devam ediyor bu. Kapalı bir evde onlarca insan bir arada oturuyorlar, temas ediyorlar. Buralar da yayılmanın önemli nedenlerinden bir tanesi” dedi.