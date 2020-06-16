Profesör: ‘Oğlumun düğününü yapayım, gün sırası bende’ dersek ikinci piki yaşarız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, vaka sayılarındaki artışı değerlendirirken, “Önemsemezsek, ‘Bana bir şey olmaz, oğlumun düğününü yapayım, gün sırası bendeydi günümü yapayım’ gibi düşüncelere kapılırsak ikinci bir pik noktası yaşayabiliriz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı öğretim üyesi Özkan, günlük vaka sayılarının bir süre 800-900’lerde gittiğini anımsatarak şunları söyledi: “Salgını kontrol altına almıştık, sağlık personelimiz, hastanelerimiz çok iyi çalışıyordu, işler yolundaydı, vaka sayılarımız azalmıştı, ölümlerimiz azalmıştı ve yeni normal döneme geçiş kriterlerini sağlamıştık. Ancak toplum olarak şunu yapmalıydık; ‘Bu, yeni bir normal dönem, eski dönem değil, eskisi gibi olmayacağız, üç tane kuralımız var’ demeliydik.”

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‘Kalabalık ortam oluşturmayalım’

Bu üç kuralın maske, sosyal mesafe ve el hijyeni olduğunu anımsatan Özkan, taziye ziyaretleri, nişan gibi toplu aktivitelerin yapıldığı illerde artış yaşandığını vurgulayarak 10 kişinin üzerinde kalabalık ortamlar oluşturmanın doğru olmadığını söyledi. “Bunları yapmamak lazım. Toplum olarak sorumluluk almamız lazım” diyen Özkan, artışın yeniden önlem alınmasına neden olabileceğini ifade etti.

‘Korkmayalım ama önlem alalım’

Bilim insanlarının gribal enfeksiyonların da arttığı ekim-kasımda ikinci bir dalga olabileceğini öngördüğünü söyleyen Özkan şöyle devam etti: “Maskeyi takmaktan bunalıyoruz ama şunu düşünelim, hastaneye yattığımızda solunum cihazında olmaktan katbekat iyidir. ‘Korkalım’ demiyorum ama önlem almalıyız.”

Yamanel: Market arabaları dezenfekte edilmeli

Kurulun bir başka üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel ise virüsün yayılmasını engellemek için market arabalarının dezenfeksiyonunun önemine dikkat çekti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ve iç hastalıkları uzmanı Yamanel şunları söyledi: “Marketlerdeki alışveriş arabaları çok sık dokunulan ve elden ele dolaşan araçlar. Bunların özellikle tutulan yerlerinin sık sık su ve deterjanla temizlenmesi ve daha sonra belki çamaşır suyu çözeltisiyle silinmesi çok önemli. Arabalar ile temastan sonra mutlaka el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. “