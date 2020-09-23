Profesör: Maske pasif bağışıklık ve antikor üretimi sağlıyor

Prof. Dr. İbrahim Akdağ, maske takmanın, sanki aşılama yapılmış gibi vücuda küçük dozlarda virüs girişi olduğu için antikor geliştirilmesini sağlayabildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Akdağ, maske takarak vücuda girmesi ihtimal virüs miktarı oranının azaldığı, vücudun da virüse karşı pasif bir direnişe geçtiğini söyledi.

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‘Pasif direniş’

Profesör açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ”Gerçekten de maske takmak pasif bir bağışıklık yapıp sanki aşılama yapılmış gibi vücuda küçük küçük dozlarda defalarca virüs girişi olduğu için antikor geliştirilmesini sağlayabiliyor. Son yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Örneğin neden bu virüs yoğun bakımdaki doktorlarda daha ağır seyrediyor? Çünkü virüs yükünü çok fazla bir şekilde alıyorlar. Ya da direkt temas sonucu hasta olan bir bireyde neden hastalık ağır seyrediyor? Çünkü yine virüs yükü çok fazla ve bu şekilde bünyeye çok fazla virüs alınmış oluyor. Onun için virüs yükünün hafif olması hastalığı daha hafif seyretmemizi sağlıyor. Yani ‘Maske takmak virüse karşı pasif direniş sağlıyor’ diyebiliriz. Son çalışmalar bunu gösteriyor. Maske takarak vücudumuza giren virüs miktarını düşürüyoruz. Bu durum virüsün vücuda girdiği doza bağlı olarak hem asemptomatik seyredilebilir hem de vücudumuz daha ağır hastalık geçirmekten ziyade hastalıktan önce aşılanmış gibi antikor geliştirebilir.”