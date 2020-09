Profesör: Kısıtlama için geç kaldık, salgın kontrolden çıktı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kısıtlama için çok geç kalındığını belirterek “Salgın tümüyle kontrolden çıkmış durumda” dedi.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Şenol, salgınının büyük hız kazandığını belirterek “Çok sayıda belirtisiz ve belirtili enfekte kişi var. Bunların da yansımalarını göreceğiz. İki-dört hafta rakamlarda artış olacak” dedi.

Ağır vakalardaki artışa dikkat çeken Şenol şunları söyledi: “Normalde ağır olgular dünyada baktığınız zaman yüzde 1’dir, bizde çok daha yüksek bir rakam çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor toplumda virüs yükü çok yüksek. Bu da kişilerin çok fazla enfekte kişilerle karşılaştığını gösterir. Bireysel koruma kurallarına çok uyan insanlar bile enfekte olmaya başladı, maskesini takıyor, evinden hiç çıkmıyor ama bir kere devlet dairesine gitmiş, bir kere bankaya gitmiş, bir kere yakınını acile götürmüş sonra kendisi enfekte olmuş ve bütün evde yaşayanları enfekte etmiş.”

Hastanelerde yaşanan yoğunluğun da arttığını anlatan Şenol şu deneyimlerini paylaşt: “Biz servislerde açtığımız Covid servisine her gün bir yenisini ekliyoruz. Gazi’de sistemin yükünü hafifletmek için bahçede konteynırlara poliklinikler ve örnek alma sistemi kurduk. Daha önce yatırdığımız hastaların büyük bir bölümünü evlerine gönderiyoruz, buna rağmen açtığımız her servis anında doluyor. Bunlar çok ağır hastalar, bir kısım yoğun bakım gereksinimi gösterdiği halde yoğun bakıma yerleştirmede gecikiyoruz bu hastaları. Şehir hastanesinde gece acilde 700. sıralar veriliyor insanlara. Otoparklarda bekliyor insanlar. Hastaneler dolu ve bu sadece Gazi için değil her yer için böyle artık.”