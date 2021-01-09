Profesör Kara: Çocuklarda aşıya başlamak için ayağımız daha net yere basmalı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ‘corona‘ aşısını yetişkinlerdeki uygulamasını gördükten sonra sıranın çocuklara geleceğini belirterek “Aşıyı çocuklara sunmamız için daha kesin ve daha net ayağımızın yere basması lazım” dedi.

ABD’de Pfizer aşısı çocuklarda da denendi. (Fotoğraf: Cincinnati Çocuk Hastanesi)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de geliştirilen inaktif aşıyla sağlık çalışanları, 65 yaş ve üzeri ile kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşların aşılanacağını belirtmişti.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Kara, 18 yaş altına aşı uygulamasının nasıl yapılacağını anlattı.

Çocukların da corona virüsüne karşı aşılanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kara sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bugün baktığımız zaman ‘Hemen acil mi‘ dersek çok acil değil, daha az hastalandıkları için. Çocukta kararı biz veriyoruz ya da anne-baba veriyor. Bu nedenle de bizim çocuğa yapabileceğimiz aşı için çok daha kesin ve emin olmamız lazım. Bir çocuk en az 80 yıllık bir dönem yaşayacak daha. Çocuklarda aşı uygulayacağımız zaman en azından iki kere düşünüyoruz. ‘Bu aşı gerekli mi, bu aşı güvenli mi, ben bu aşıyı yaparsam çocuğa bir şey olur mu’ benim bunların hepsi için içimin çok rahat olması lazım ki çocuğa aşıyı yapayım.”

Prof. Dr. Kara, eldeki verilere göre inaktif aşının güvenli olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Faz-3 çalışmaları daha tam tamamlanmadı. Diyelim ki aşıyı altı ay uyguladık, hiçbir şey olmadı, bundan sonra bir şeyin olma ihtimali çok düşük, hatta yok kabul edilebilir düzeyde. O zaman bu kadar güvenliyse çocuğa da yapabilirim. Ama şuna da bakarım; acaba çocuğun savunma sistemi bir büyüğün verdiği cevabı verir mi? Bu sefer de çocuk çalışmaları yapılacak. Bugün için elimizdeki veriler aşının güvenli olduğunu gösteriyor. Ama bir-iki ay içinde kesinlikle güvenli olduklarını göreceğim. Biz de Hacettepe olarak çocuk çalışmaları yapmayı planlıyoruz, çocuklarımıza böyle bir aşıyı mutlaka sunmalıyız. Bizim bu aşıyı çocuklara sunmamız için daha kesin ve daha net ayağımızın yere basması lazım. Şu anda tek ayağım çok kuvvetli yere basıyor, diğeri hemen hemen bastı ama ikisi de tam bastıktan sonra ‘Çocuklarda da güvenli yapalım ve onun cevabını görelim‘ diyeceğiz.”

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Çocuklardaki aşı çalışmasında, ne kadar koruyacağını tespit edeceklerini belirten Prof. Dr. Kara “Çocuktaki çalışmada artık şuna bakacağız; yetişkindeki ağrı yüz kişide üç kişide oluyor; ama çocukta belki daha fazla belki daha az olacak. Bizim bunu görmemiz lazım. Bir de ne kadar koruduğunu göreceğiz” dedi.

Bilim Kurulu üyesi, hiçbir aşının önce çocuklarda denenmediğini vurgulayarak önce laboratuvarda, sonra hayvanlarda, sonra genç yetişkinlerde yapılır, ondan sonra da biraz daha büyük sayıdaki yetişkinde çalışma yapılarak emin olunduktan sonra çocuklara geçildiğini ifade etti.