Profesör Hasöksüz: 1500’lü sayıları indiremezsek 3 bin 5 binleri görebiliriz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, vaka sayılarının bir haftadır 1500 civarında olmasını değerlendirdi; bu sayı aşağı çekilemediği takdirde yeniden 3 bin 5 binlerin görülebileceği konusunda uyardı.

Fotoğraf: AA (arşiv)

Habertürk’ten Demet Demirkır’a konuşan Hasöksüz şunları söyledi: “Benim kişisel korkum; eğer 1500’lü sayıları indiremezsek ve virüs logaritmik olarak yayılırsa ki biz bunu nisan ayında yaşadık. Yeniden 3 binleri 5 binleri görebiliriz ve nisan ayında yaşadığımız kısıtlılıkları ve önlemleri yeniden yaşayabiliriz. Bu nedenle özellikle şimdi 1500’lü sayıları yeniden aşağıya doğru çekmemiz gerekiyor. Bu bir aylık kayıp demektir çünkü bir ay önce de 1500’dü.”

Reklam

‘800’ün altına inemedik’

Düğün, asker uğurlama, taziyelerdeki buluşmalar nedeniyle virüsün bulaştığı örnekler olduğunu anımsatan Hasöksüz şöyle devam etti: “Sağlık bakanımızın açıkladığı vakaya göre bir kişi 150 kişiye hastalık bulaştırmış. Bu virüs logaritmik olarak insandan insana yayılıyor. 1 Haziran’a kadar olan dönemde günlük vakayı 800’lere kadar indirdik. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılacak olursak, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya gibi şubat-mart ayında pik yapan ülkeler bugün günlük vaka sayılarını 300’lere kadar indirdiler. Biz ise 800’ün altına hiç inemedik. Komşumuz olan İran da 800’lere kadar indi ancak onlar da kuralları pek önemsemedi. Şu anda vaka sayısı 3 binleri gördü ve ikinci pik yapma durumundalar, ikinci bir dalgayı yaşıyorlar.”

‘300-400’lere inilmzse daha fazla insan ölür’

Hasöksüz, yaz döneminden itibaren ölüm oranları sıfırlanmazsa ve 300-400’lü sayılara inilemezse, eylül-ekim döneminde rutin soğuk algınlığı ile Covid-19’un daha yüksek sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olacağını altını çizerek şunları söyledi: “Bu nedenle yaz dönemini iyi geçirmek ve şimdiki rakamları en azından bir hafta önceki yerine çekmemiz gerekiyor…

Maske, sosyal mesafe ve el hijyeniyle ciddi başarı elde edilebilir. Bunu Avrupa ülkeleri yaptılar ama maalesef biz yapamadık ancak yapabiliriz diye düşünüyorum.”