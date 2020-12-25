Profesör: Hafta sonu evde toplanma, üç-dört gün sonra pozitif test olarak yansıyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “İnsanlar sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında birkaç aile bir araya geliyor. Bunu engellemezsek hafta sonundan üç-dört gün sonra PCR pozitif olarak hepimize yansıyor” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Son dönemde vakalarda azalma olmakla birlikte aile içi bulaş oranı yüksek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aile içi bulaş oranının yüzde 85’e ulaştığını belirtmişti.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, ev içi bulaşın artmasının nedenlerini şöyle açıkladı: “6 binlerden 3-4 bin düzeyine gelen hasta sayımız var. Dikkat ederseniz son iki-üç gündür aşağı doğru yöneldi ama biraz sabit kalıyor. Şu an geriye kalanların daha çoğunun aile içi bulaş olduğu konusunda gözlemlerimiz var. İnsanlar hafta sonlarında birkaç aile bir araya geliyorlar. Aynı evde kalan insanların diğer arkadaşlarını toplayıp evde zaman geçirmesi, büyükleri ziyarete gidip hafta sonu onlarla zaman geçirmek, bizim bunları engellememiz gerekiyor.”

Prof. Dr. İlhan, ev içi bulaşları engellemek için evin sık sık havalandırılması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Son zamandaki vakalara, hastalara bakıyoruz, filyasyon ekiplerimiz de bunları söylüyor; aynı aileden aynı soy isimden, aynı evde kalan çalışma arkadaşlarından beraber pozitiflik söz konusu oluyor. Hepimiz dışarıya çıkıyorsak corona pozitif olabiliriz. Hepimizin pozitif olabileceğimizi düşünerek ev içerisinde de olabildiğince mesafeli durarak bu süreci geçirmek gerekiyor. Elbette herkesin evde maskeli oturma durumu söz konusu değil. Ancak evde olabildiğince temiz havanın içeriye girmesine izin vermek gerekiyor. Birbirine mesafeli oturmakta fayda var. Bu dönem biraz daha sevdiklerimizden uzak olma durumundayız. Evin içinden kişiler dışarıya gidip geliyorlarsa, işe gidip geliyorlarsa, alışverişe gidiyorlarsa corona virüsü enfeksiyonunun bulaşabileceğini bilmemiz gerekiyor“.