Profesör görüşü: Salda’da kazınan kum değil hintit, akciğer hastalığına neden olur

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden emekli Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Burdur’daki Salda Gölü’nde huntit bulunduğunu, bunun da hastalığa yol açabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Kantarcı, Salda Gölü’nde Güngör Tarım firması tarafından kamyonlarla taşınanın kum veya canlı organizma değil, göl tabanına çökelmiş fosillerden huntit minerali olduğunu ifade etti.

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Prof. Dr. Kantarcı, şöyle devam etti: “Kamyon ve kepçeler, çalışan işçiler o gün huntitin üzerine bastıkça ezdiler. Bu kadar ince toz haline gelebilen huntit mineralini kepçe ile kazımak, yığmak, yüklemek ve de üstünde kamyon dolaştırmak önemli miktarda çok ince toz oluşumuna ve tozumaya sebep olur. Huntit mineralini yol yapımı veya kaplaması olarak kullanmak oradan geçen insanlar için tehlikelidir. Götürdükleri yer de plaja inen yol. Yola dökmeyi düşünüyorlar. Ama bunun üzerine kamyonlar, arabalar ya da insanlar bastığında iyice ezilecek.”

Proföser, çok ince toza dönüşen huntit mineralinin solunum yollarında, akciğerde alveollerde birikip zarar verebileceğini dile getirdi.

Kantarcı şunları söyledi: “Kuru havada rüzgarla birlikte tozduğunda hem yörede yaşayan köylülerin ve hayvanların hem de gelen turistlerin akciğerlerine sıvanacak, yapışacak. Sonra da KOAH, silikozis gibi hastalıklara neden olur.”

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Burdur’un gözde turizm merkezi Salda Gölü’nün çevresine uygulanacak yapılaşma projesi için 13 Nisan’da bölgeye iş makinesi ve kamyonun girmesi tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projede olmayan bir uygulamayı yaptıkları için yüklenici firmaya ceza kesildiğini, müşavir firma ve sorumlu personele soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İş makinesiyle kamyonlara yüklenen kumlar, daha sonra küreklerle eski yerine götürülmüştü.