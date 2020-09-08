Profesör Görür: Malatya’daki deprem o bölgedeki riski artırabilir

Prof. Naci Görür, bugün Malatya’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, bu tür depremlerin komşu fay hatlarında stres değişimine neden olarak o bölgede deprem riskini artırabileceğini söyledi.

Prof. Naci Görür, Malatya’nın Pütürge ilçesinde art arda gerçekleşen depremler sonrası sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

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‘Oralarda deprem riskini artırabilir’

Görür, şu ifadeleri kullandı:

”Arkadaşlar Malatya, Pütürge-Sahilköy’de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremi şöyle yorumluyorum: Deprem DAF’ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın. Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak oralarda deprem riskini artırabilirler.

Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır. Neden olarak oralarda deprem riskini artırabilirler. Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır. Bu tweetin ardından bir de şekil gönderiyorum.”