Profesör: Evcil hayvanınızı sokağa bırakmayın, virüs onlardan geçmez

Corona virüsünün evcil hayvanlardan insanlara bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliliğinden kaynaklanan korkularla, evcil hayvanlar sokaklara terk edilmeye başlandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Evcil hayvanlardan insanlara henüz bu virüsün geçtiğine dair hiçbir bilginin olmadığını belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Maalesef bize çok sayıda hayvanın terk edildiği bildiriliyor. Kedilerin, köpeklerin, hatta papağanların ve kuşların bile bırakıldığına dair bilgiler var” dedi.

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Labrodor cinsi ‘filika’ isimli dört yaşında bir köpeği bulunan Prof. Dr. Arslan “Ben hayvanseverlerin hep bu konuda belirli bir bilinç düzeyinde olduğunu düşünürdüm. Dolayısıyla araştırarak, mutlaka yetkili kişilerin önerileriyle hareket etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Arslan, kimsenin istediği zaman sokağa hayvanını bırakmaya hakkı olmadığını söyleyerek, “Bunun cezai yaptırımları vardır. Belediyelerin, ilgili kurumların mutlaka bu hayvanların kime ait olduğunu bularak, yaptırım uygulaması gerekiyor. Ben umuyorum ki hızlı bir şekilde doğru bilgiyi alırlar, bundan vazgeçerler. Hatta bırakanlar hayvanlarını geri alabilirler” ifadelerini kullandı.

Meslektaşların sokağa bırakılan hayvanlara sahip çıktığını belirten Prof. Dr. Arslan, “Ancak tabii ki ev ortamına alışmış hayvanların dışarıda ya da başka ortamlarda tutunabilmesi oldukça problemli. Son zamanlarda bazı barınaklarla iletişime geçtik ama doğal olarak bugüne kadar evde yaşamış hayvanların barınak ortamında kalması onların sağlığı açısından sorunlar yaratıyor. Özellikle psikolojik olarak sorunlar yaşayacaklarını düşünüyoruz” dedi.

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‘Beslenemiyorlar’

Sokağa bırakılan hayvanlar, alınan tedbirlerden dolayı vatandaşlar sokağa çıkmayınca beslenemiyor. Kafe, pastane ve restoran gibi iş yerlerinin kapatılmasıyla sokak hayvanları yiyecek bulamamanın yanı sıra barınacak ve ısınacak yer de bulamıyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve hayvan dernekleri de sokağa bırakılan ve sokakta yaşayan hayvanları mümkün olduğu kadar toplayıp barınaklara yerleştirmeye çalışıyor.

Muayeneye getirilen kayıp hayvanlara bakar bakmaz veteriner hekimler bu hayvanların aslında ev hayvanı olduğunu anladığını söyleyen Arslan, “Daha ilk anlarda bile aslında onların şokta olduğunu, ortama henüz alışık olmadığını, yıllarca birlikte olduğu insandan uzak olmanın psikolojisini yaşadığını görüyorlar” dedi.

Arslan, evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarını hiç çekinmeden sokağa çıkarabilecekerini, köpeklerini evinin yakın bölgesinde tasmayla gezdirebileceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Önemli olan diğer insanlarla ve hayvanlarla temas etmemesi. Egzersizini yaptıktan sonra eve geri alabilirler. Eve girerken ayaklarını sabunlu suyla temizlesinler. Bu yeterli olur. Bir de ayrı bir önlem almaya gerek yok. Eskiden nasıl yaşıyorlarsa, aynı tarzda yaşamlarına devam edebilirler. Şu anda onların refah kurallarını değiştirecek hiçbir gerekçe yok, bilimsel veri yok. Rahat olabilirler.”