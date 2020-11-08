Profesör Ercan, 100 yıl içinde öngördüğü bazı büyük depremleri sıraladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, alışveriş merkezleri, kafeler gibi yerlerin girişlerinde kullanılan ateş ölçüm sistemlerinin güvenilir olmadığını; bunun yerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının daha sağlıklı olacağını vurguladı.