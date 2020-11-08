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Profesör Ercan, 100 yıl içinde öngördüğü bazı büyük depremleri sıraladı

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, önümüzdeki 100 yıl içinde öngördüğü bazı büyük depremleri sıraladı.

Fotoğraf: AA

İzmir’deki depremle ilgili isabetli yorumları ile gündeme gelen Ercan, Sisam Adası yakınlarında büyük bir depremin olabileceğini 10 yıldır dile getiriyor. Jeoloji profesörü beklenen büyük Marmara depreminin 2045’ten önce meydana gelmeyeceğini uzun süredir savunuyor.

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Hürriyet’ten Melis Çalapkulu’na konuşan Ercan, 100 yıl içinde öngördüğü bazı büyük depremleri şöyle sıraladı:

Prof. Dr. Ercan (Fotoğraf: DHA)
  • Gemlik-İznik: 7.8
  • Kuzey Marmara-İstanbul-Tekirdağ: 6.3-6.7 ve 7.2
  • Mudanya-Manyas: 7.5
  • Kocaeli-Adapazarı-Düzce-Bolu: 7.4
  • Çankırı-Kastamonu: 6.9
  • Amasya-Tokat: 7.2
  • Erzincan-Tunceli: 7.5
  • Erzurum-Kars-Ardahan: 7.3
  • Ermenistan-Gürcistan: 7.2
  • Bingöl-Muş: 6.9
  • Ağrı-Iğdır-Çaldıran: 7.5
  • Van-Erciş: 6.5
  • Diyarbakır: 6.8
  • Hakkâri-Şırnak-Yüksekova: 7.2
  • Hatay-İskenderun: 7.2
  • Osmaniye-Adana-İçel-Karataş: 6.3
  • Kaş-Finike: 6.9
  • Afyon-Beyşehir-Isparta-Burdur: 6.8
  • Rodos-Fethiye: 7.2
  • Gökova-Marmaris-Bodrum-Muğla: 7.1
  • Bergama-Çandarlı-Dikili: 7.1

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