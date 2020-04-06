Profesör: Dezenfeksiyon tünelleri sağlık sorunlarına yol açabilir

Halk sağlığı profesörü Nazım Ercüment Beyhun, Covid-19 salgınına karşı üretilen yerli yapım dezenfektan tünellerinin, salgın kapsamında alınan tedbirlerin ihmal edilmesi ve sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ordu’da büyükşehir belediyesi tarafından tasarlanan dezenfeksiyon tüneli, 5 metre uzunluğunda bir kabin içine yerleştirilmiş sensörler sayesinde özel karışım dezenfeksiyon buharıyla tünele girenlerin kıyafetlerindeki bakterileri yok eden bir cihaz.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, Ordu’dan sonra başka kentlerde de kurulan tünellerin sağlığa zararlı olabileceğini söyledi.

‘Ciltte sorunlara yol açabilir’

Tünellerden geçenlerin yoğun dezenfektan maddeye maruz kaldığını, bu maddenin kişinin kıyafetinden saç diplerine kadar her yere bulaştığını belirten uzman şu ifadeleri kullandı: “Nasıl bir dezenfektan maddeyi gıda maddesine bulaştırıp yediğimizde ağız içerisindeki flora dediğimiz hakim mikroorganizma yapısını bozuyorsa, insanların ciltlerinde de bu olabiliyor. Bu kimyasal maddelerin ciltte etkileşmesine bağlı olarak çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabilir.”

‘Yalancı iç rahatlatma’

Beyhun, dezenfeksiyon tüneli gibi yerlerin sokağa çıkma sınırlandırmalarını ihlal ederek insanların bir araya gelmelerine ve salgının daha da yayılmasına ön ayak olabileceğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu: “Bu uygulama insanlarda ‘yalancı iç rahatlatma’ duygusu yaratarak, alınması gereken tedbirlerin yeterince alınmamasına neden olabilecek. Bu kimyasalların cilde, ele, yüze, göze sinmesi neticesinde insanları bunların etkisine de bırakmış oluyoruz. O yüzden pratik olarak çok faydası olduğunu düşünmüyorum. Oradan geçen kişinin kimyasal maddeye duyarlılığı olabilir. Buna bağlı olarak ani nefes darlığı, astım atağı tetiklenmesi ya da o kimyasal maddeye karşı bronşlar ani tepki verip nefes darlığı gelişebilir. Bu uygulama, kendi içerisinde de birtakım sağlık riskleri içeriyor.”

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‘Zararını görmedik’

Ordu’da dezenfeksiyon tünelinden geçmeye devam eden vatandaşlar ise herhangi bir zararla karşılaşmadıklarını belirtiyor. Dezenfeksiyon tünelinden geçen Ayhan Türkyılmaz, şöyle konuştu: “Tartışmalara katılmıyorum, buraya kurulan dezenfekte tüneli faydalı. Faydalı olmayan şeyi zaten buraya koymazlar. Her gün dört kez geçiyorum buradan, zararını görmedim faydasını gördüm.”