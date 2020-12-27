Profesör: Deprem, son 100 yılda kırılmayan fayda meydana geldi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ’da meydana gelen 5.3’lük depremin son 100 yılda kırılmamış fay parçası üzerinde geliştiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Saat 09:37’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen, derinliği 15.94 kilometre olarak belirlenen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkılan bina olmamıştı.

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Bölgedeki deprem hareketini değerlendiren Sözbilir, “Bugün yaşanan 5.3 büyüklüğündeki Elazığ depremi artçı bir deprem değil. 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin neden olduğu Uluova fayı üzerinde gelişen tetiklenmiş bir depremdir. Son 100 yılda kırılmamış bir fay parçası üzerinde gelişti. Bu fay parçası Keban Barajı ile Karakaya Barajı arasında uzanan yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir fay.

‘Doğu Anadolu fayının kolu’

Uluova fay zonu olarak isimlendirilmiş olan bu fay, Doğu Anadolu fayının bir kolu olarak değerlendiriliyor. Yani bugün yaşanan Elazığ Kavaktepe depremi, 24 Ocak’taki 6.8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntısı değil. Bu depremin tetiklediği Uluova fayı ile ilgilidir. “

Fayın önemli bir özelliğinin de Elazığ kent merkezine yakın noktadan geçen ve ‘Elazığ fay zonu’ olarak da bilinen faya bağlanması olduğunun altını çizen Sözbilir şu ifadeleri kullandı: “Elazığ kent merkezi ile Sivrice arasındaki 25 kilometrelik genişlik boyunca Doğu Anadolu fayına bağlanan üç fay parçası, yeni depremlerle tetiklenme potansiyeli taşıyor.”