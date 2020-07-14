Profesör: ‘Corona’nın ardından KKKA vakaları da arttı

Profesör Doktor Ayhan Akbulut, Covid-19 salgınının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı (KKKA) vakalarında artış olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Trthaber.com

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Akbulut, 866 tür kenenin 30’unda KKKA virüsünün olduğunu belirtti.

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‘Sadece Elazığ’da değil, Türkiye genelinde artış’

Akbulut, şöyle konuştu: “Bu hastalık normalde yaz aylarında görülüyor. Yani kenenin rahatlıkla dışarıda dolaşabildiği aylar. Aynı zamanda insanların da dışarıda rahatlıkla bulunabildiği ortamlar olduğu için yaz aylarında vakalar çok görülüyor. Corona virüsü sırasında şu ana kadar 13 vakamız oldu. Birden bire bir artış oldu. Ama bu sadece Elazığ’da değil, Türkiye çapında bir artış oldu. Buna sebep olarak birçok neden sayılıyor. Anız yakma yasağı, yaylalara geri dönüşler, yaz aylarında kenelerin daha çok olması gibi. Corona virüsü dolayısıyla ‘Evlerde olun, kırsalda, kalabalık olmayan ortamlarda olun’ diye belirttik. Ama bu sefer köye gidip köyde kalınca, oralarda da korunmasız olarak dışarıda oturulunca bu defa da kenelerin insanı tutması arttı. Dolayısıyla KKKA hastalığı arttı.”

‘Kıyafetler kontrol edilmeli’

Keneden korunmanın birçok yöntemi olduğunu söyleyen Akbulut, piknikten döndükten sonra kıyafetlerin kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Profesör kenelerin tespit edilmesi için şu önerilerde bulundu: “Piknik yerlerinde oturduğumuz zaman pantolonun paçaları çorabın içine koymak, uzun kollu kıyafet giymek, çiftçi isek ya da bağ bahçemiz varsa eldivenle birlikte gömleğin kolunu eldivenin içine koyarak korunabiliriz. Daha önemlisi kıyafetlerimizi çıkarırken kene var mı diye bir başkasına kontrol ettirip vücudunda varsa onların atılmasını sağlamamız lazım. Çünkü kıyafetimizi çıkarırken de kene vücudumuza atlayabilir. O nedenle bunlara dikkat etmemiz lazım. Keneyi mümkünse sağlık merkezlerine gidip oralarda baş kısmı tutulmuş şekilde çıkarılırsa virüsü bulundursa bile bulaştırmaz. Düzgün bir şekilde çıkarılması lazım.”

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Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Bilim Kurulu, haziran ayındaki toplantısında bu yıl vaka sayısının geçen yıla oranla artış gösterdiğini açıklamıştı.