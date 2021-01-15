Profesör: Çin aşısının koruyucu olduğu kesin ama bu düşük bir koruyuculuk

Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşı uygulanmaya başlarken, bir yandan etkinlik tartışmaları da devam ediyor. Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz “İnaktif aşılarda beklenen en fazla yüzde 60-70 oranında koruyuculuktur” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Prof. Dr. Unutmaz aşılya ilgili soru işaretlerinin Sinovac şirketinin yanlış bir yol izlemesinden kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: “Mesela, BioNTech ve Moderna aşılarını yaklaşık 30-40 bin kişi üzerinde, yine farklı ülkelerde denediler. Elde ettikleri verileri derleyip kamuoyu ile paylaştılar. Sinovac da ülke bazında açıklama yapılmasının önüne geçmeli, ülkelerden verileri toplayıp genel etkinlik açıklaması yapmalıydı ama yapmadı.”

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Türkiye’deki çalışmaların diğer ülkelere göre daha küçük bir grup üzerinde yapıldığını, farklılıkların bundan kaynaklanabileceğini de ifade eden Prof. Dr. Unutmaz “Brezilya bu çalışmayı yaklaşık 13 bin kişi üzerinde yaptı. Vaka sayıları daha yüksek. O nedenle gelen veriler daha güvenli” dedi.

Eski usul denen, inaktif aşılarda beklenenin en fazla yüzde 60-70 oranında koruyuculuk olduğunu belirten profesör şöyle devam etti: “Çin aşısının belli bir koruyuculuğu olduğu kesin ama bu düşük bir koruyuculuk açıkçası. O nedenle, aşı olduktan sonra tedbirlere devam edilmeli. Birinci dozdan sonra tam koruma olmaz. İkinci doza kadar sanki hiç aşı olmamış gibi devam etmek lazım. Aşı 65 üstü için etkili mi? Bu soruyu çok insan soruyor, biz de cevap veremiyoruz. O nedenle şirketin verileri acilen derleyip, detaylı açıklama yapması lazım.”