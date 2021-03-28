Profesör: Sinovac’ın koruması yüksek değil; varyantlara etkisine dair bilimsel veri yok

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala Sinovac aşısıyla ilgili iki önemli uyarıda bulundu: Koruma oranı yüksek değil; yeni varyantlara etkisine dair bilimsel çalışma yok.

Fotoğraf: Reuters

Hacettepe Üniversitesi, ay başında Sinovac aşısının üçüncü faz sonuçlarını açıklamış, aşının etkililiği yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak ifade edilmişti.

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Sinovac’ın üçüncü faz çalışmalarının yapıldığı ülkelerden etkinliğine dair farklı sonuçlar gelmesi soru işaretlerine neden olmuştu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalın’da görevli Pala Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuştu.

Aşılanacak kişi sayısı hedefinin 60 milyon olduğunu hatırlatan profesör, “Bugün itibarıyla iki dozunu yaptığımız insan sayısı daha yüzde 11. Yani, toplamda 6.4 milyon insan” dedi.

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Böyle bir durumda aşıyla kısa zamanda koruma sağlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Pala Sinovac aşısıyla ilgili şu noktalara dikkat çekti: “Sinovac’ın hastalık geçirilmesine karşı koruma oranı yüksek değil. Nitekim, sağlık çalışanlarında ve toplumda ikinci doz aşıyı olduğu halde hastalananlar var. Aşının koruyuculuğu yüzde 50 civarında. İnsanlar hastalığa yakalanmaya devam ettikçe toplumsal bağışıklık eşiğini yakalamamız mümkün değil bu aşıyla. İkincisi, Sinovac’ın yeni varyantlara etkisine dair bilimsel çalışma yok.”

Virüs varyantlarının Türkiye’de etkili olmaya başladığı halde alınan yeniden açılma kararının vakaların artışına neden olduğunu belirten profesör acilen 28 günlük tam kapanma önersinde bulundu.

Bu kapanma sonrası yeniden açılma koşullarının kritik olduğunu dikkat çeken Pala “Her yer aynı anda açılırsa 28 gün boşa gider. Kademeli açılmalıyız. Temel perspektif, küçük iş yerlerinin önce açılması, büyüklerin geriye bırakılmasıdır.”