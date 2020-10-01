Profesör Ceyhan: Tedbirlere uymazsak üçüncü, dördüncü dalgalar da görülür

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Yeterince tedbirlere sıkı sıkıya sarılmazsak, daha üçüncü, dördüncü dalgalar görülecektir” dedi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, salgında ‘ikinci dalga’ teriminin sadece 1919’da İspanyol gribinde vakaların dünyada tamamen sıfırlanıp iki ay sonra yeniden ortaya çıkmasına verilen bir isim olduğunu belirtti.

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‘İkinci dalga’ denilmesi doğru değil’

Salgın süresince artışlar ve azalışlar olabileceğini ifade eden Ceyhan, şöyle konuştu: “O yüzden birinci dalganın ikinci artış dönemiyle, ikinci dalga arasında önemli bir fark vardır. Salgında ikinci dalga diyebilmek için bütün dünyada salgının bitmesi lazım. Bütün ülkeler hazırlığı bırakır, ikinci dalga o zaman olur ve tehlikelidir. Birinci dalganın ikinci artış dönemi denildiği zaman ülkelerde tedbirler azalsa da devam ediyordur. İhtiyaç duyulduğunda hemen yeniden artırılabilir ve daha kolay kontrol edilebilir. Ben ‘ikinci dalga‘ denilmesini çok doğru bulmuyorum. Yeterince tedbirlere sıkı sıkıya sarılmazsak, daha üçüncü dördüncü dalgalar görülecektir. Salgının özelliği budur. Salgın birdenbire aşağı inen çizgiler, birdenbire yukarı çıkan çizgiler gibi görülmez. Artış, azalış dönemleri olur. Tam salgın bitene kadar böyle bu şekilde dalgalanmalarla devam eder.”

’10-18 yaş daha bulaştırıcı’

Ceyhan, 10 ila 18 yaş arasının en yüksek bulaşıcılığın gözlemlendiği grup olduğunu da belirtti.

Profesör, yaş ve bulaşıcılık dağılımına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Yaş küçüldükçe belirtili ya da ağır Covid-19 hastalığını daha az görüyoruz. Bu tabii hiç görülmüyor anlamında değil. Takip ettiğimiz, bazen hastaneye yatırdığımız hatta yoğun bakım ünitesine yatırdığımız ve sayıları çok yüksek olmasa da hayatını kaybeden çocuklar da var. 10 ile 18 yaş arası en yüksek bulaşıcılığın olduğu gruptur. Yani onlar yetişkinlerden de daha çok bulaştırıyorlar. 10 yaşın altında bulaştırıp, bulaştırmama tamamen o çocukların toplumla temasıyla ilgilidir. 18 yaş aralığının yüksek olmasının nedeni tamamen onların davranışlarıyla ilgilidir. Onlar daha çok temas ediyorlar; kontrolü biraz daha zor bir grup. Yoksa bulaştırıcılık çok yaş ile ilgili değildir.”