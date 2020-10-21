Profesör Ceyhan: Vaka sayısı bir tarafa biz tam olarak hasta sayısını da bilmiyoruz

Hasta-vaka tartışması devam ederken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mehmet Ceyhan “Vaka sayısı bir tarafa biz tam olarak hasta sayısını da bilmiyoruz. Akşamları açıklanan turkuaz tablodaki hasta sayısı durumu tam olarak anlatmıyor” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sedat Ergin Prof. Ceyhan’la görüşmesini Hürriyet’teki köşesine yazdı.

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Prof. Ceyhan tablodaki hasta sayısının gerçeği yansıtmadığına dönük görüşünü şu sözlerle anlattı: “Bunun nedeni, Sağlık Bakanlığı’nın test kriterlerine göre, sadece A) İki belirti gösteren ya da B) Tek bir belirti gösteren ancak aynı zamanda Covid-19 temaslısı olan kişilere test yapılmasıdır. Bu kriterin uygulanması vaka sayısının daha gerçekçi, daha doğru bir şekilde tespit edilebilmesini önlüyor. Halbuki tek belirti gösterene de yapılmış olsa, hasta sayısı daha yüksek çıkacaktır. Bu açıdan bakarsak hasta sayısı da gerçek durumu yansıtmaktan uzaktır.”

‘Hesaplama mümkün değil’

Hasta sayısı üzerinden tam bir hesaplama yapmanın mümkün olmadığını belirten Prof. Ceyhan şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın test kriterlerine göre her belirtisi olana da test yapmıyoruz. Vakaların yüzde yirmisinin belirti verdiğini ve bunların tamamına test yaptığımızı farz etsek bile, yani Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre hareket edersek, vaka sayısını bulmak için hasta sayısını en az beş ile çarpmak gerekiyor. Bu durumda 2 bin 26 sayısını beş ile çarpmak gerekir. Yuvarlak hesap, tahminen 10 bin kişi gibi bir sayıya ulaşırız.”

100 bin dolayında

Prof. Ceyhan bu sayıdan yola çıkarak toplam aktif vaka sayısının 100 bin dolaylarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Yapılan araştırmalar ve Sağlık Bakanlığı’nın daha önce yaptığı çalışma gösteriyor ki, saptanan ve saptanamayanlar dahil toplamdaki aktif vaka sayısı saptadıklarımızın yaklaşık 10 katıdır. Bu durumda 100 bin sayısıyla karşılaşırız. Yani ülkede o gün Covid-19 ile enfekte olmuş toplam 100 bin kişi var demektir. Bunun ancak 10 bini test yoluyla tespit edilebilmiştir. Bu diğer ülkelerde de böyledir.”

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‘Hasta sayısının anlamı yok’

Prof. Ceyhan açıklanan hasta sayılarının salgın bilimi açısından, planlama açısından anlamı olmadığını belirterek “Sadece hasta yükü hakkında bilgi verir. Dünyada bilimsel olarak işe yarayan kriter vaka sayısıdır” dedi.

Şeffaf davranılmasının önemine de dikkat çeken Prof. Ceyhan şunları söyledi: “Şeffaf davranılmamasının yol açtığı en büyük sorun, insanların salgınla mücadelede tedbirlerin gerekliliğine ikna edilememesidir. Tedbirlerin gerekli olduğu yolundaki mesajlar rakamlar gerçek boyutlarıyla şeffaf bir şekilde açıklanmadığı zaman maalesef inandırıcılık kazanmıyor”