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Profesör Ceyhan: Türkiye mutant virüslerin güzergahı haline gelebilir

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önlemler artırılmazsa Türkiye’nin mutant virüslerin güzergahı haline gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar, Türkiye’de son dönemde corona virüsü mutantlarının yayılım hızının arttığını kaydederken, bunlardan en bulaşıcı ve ölümcül olduğu belirtilen Britanya mutantının 76 ilde 40 binden fazla vakada görüldüğü bildirilmişti.

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Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan Prof. Ceyhan, mutant virüslerin artmasını kolaylaştıran faktörlerin ortada olduğunu belirterek, Türkiye’de bu konudaki hataların tamamının yapıldığını ifade etti.

Ceyhan şöyle konuştu: “Mutant virüslerin artmasını kolaylaştıran faktörlerin başında yurt dışından girişlerin yeterince kontrollü yapılmaması geliyor. Diğer faktörler ise yurt içi seyahatlerin kısıtlanmaması, toplum aşılamasının hızla tamamlanamaması, etkisiz veya az etkili antiviral ilaç kullanımı ve son olarak da virüs yayılımını önlemek için gereken tedbirlerin gevşemesi. Bakıldığında Türkiye bunların tamamını yapıyor.”

Bilim insanlarının aylardır bu önlemlere dikkat çektiğini söyleyen Ceyhan bu konuda düzenleme yapılmadığını anlattı.

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Ceyhan şu ifadeleri kullandı: “Yanlışın neresinden dönersek kardır. Şimdi normalleşmeden bahsediliyor. Ne yazık ki her şeyin serbest bırakılması için hiç de uygun bir ortam yok. Dikkat etmezsek Türkiye mutant virüslerin güzergahı haline gelebilir. Mutant virüs sayısı günlük vaka sayısıyla birlikte artıyor. Önlemlerin kaldırılması da buna katkı sağlamaya başladı.”

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