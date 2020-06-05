Profesör Ceyhan: Toplumsal bağışıklık hayal; Türkiye’de şu anda yüzde 2’yi geçmez

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsüne karşı toplumsal bağışıklığın oluşmasının hayal olduğunu belirtti.

Fotoğraf: DHA

Virüsün bitmesi için toplumsal bağışıklığın oluşması, aşı bulunması ya da mutasyona uğramasının gerektiğini belirten Ceyhan, 20’nci yüzyılın başından itibaren hiçbir salgının toplumsal bağışıklığın oluşmasıyla bitmediğine dikkat çekti.

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‘Yüzde 2’yi geçmez’

Ceyhan şöyle devam etti: “‘Bu hastalıkta ne kadar toplumsal bağışıklık gerekir’ diye düşündüğümüzde bunun çok basit bir formülü var. Toplumun yüzde 50’sinin bağışık hale gelmesi gerekir ki salgın sona ersin. ‘Ne kadar kişi bağışık hale gelmiş’ derseniz yaptığımız modelleme çalışmaları ile Türkiye’de şu anda ortalama bağışıklık olan insan sayısı yüzde 2’yi geçmez. Bu İstanbul’da daha yüksektir, çünkü vakaların büyük kısmı orada oldu. İstanbul’da bile şu andaki duruma göre maksimum yüzde 6-7 kişi bağışık hale gelmiştir diye hesaplıyorum. 200 bin vakaya çıktığımızda bu ancak yüzde 7.5’e çıkabilir, Türkiye’de de yüzde 2.5’e çıkabilir. Demek ki bizim yüzde 50’ye ulaşmamız için İstanbul’un en az yedi defa bu büyüklükte salgın dalgası geçirmesi lazım. Türkiye’nin geneli için düşündüğümüzde en az 25 tane bu büyüklükte salgın geçirmemiz lazım. Demek ki toplumsal bağışıklık bir hayal, bu salgın toplumsal bağışıklıkla bitmeyecek.”

Vakalar artıyor

Bu tip virüslerin etkisinin hiçbirinin iki yıldan uzun sürmediğini belirten Ceyhan şöyle devam etti: “Geçmiş deneyimlere dayanarak bu virüsün de salgın özelliğini iki yıla kalmadan kaybedeceğini düşünebiliriz, bu tabii ümidimiz. Yaz aylarında azalacak mı? Şu anda artıyor vakalar. Herkes ölüm oranlarına bakarak yanılıyor, gerçekten ölüm oranları düşüyor bütün dünyanın ortak rakamlarında ama vaka artış hızı giderek artmaya başladı, bir durağan dönemden sonra.”

Yaz aylarında hava sıcaklığına bağlı azalma düşünmediğinin de altını çizen Ceyhan şu ifadeleri kullandı: “Ancak Hindistan gibi büyük bir ülkede eğer vakalar birkaç ay içerisinde azalmaya başlarsa yaz aylarında azalır. Yoksa bütün dünya genelinde bu artış devam eder, ya da yan çizer grafik. Eğer böyle olursa sonbaharda dikkatli davranmazsak, tedbirlere uymazsak ikinci dalga olmaz ama vaka artışı olur. Ama eğer dikkat edersek ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum”

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Ceyhan, 1 Haziran’dan itibaren bazı kısıtlamaların kalkmasıyla sokaklarda oluşan yoğunluğun vaka sayılarına olan etkilerinin önümüzdeki hafta başlayıp sonraki iki hafta içinde görüleceğini söyledi.