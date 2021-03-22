Prof. Ceyhan: Toplumda yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19’la mücadelede hedefin aşıyla toplumun en az yüzde 60’ını bağışık hale getirmek olduğunu, bunun için de yetişkinlerin tamamının aşılanması gerektiğini söyledi.

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Türkiye’de 22 Mart itibariyle bağışıklığın sağlanması için gerektiği belirtilen iki dozun da uygulandığı kişi sayısı 5 milyon 244 bin 790. Bu da 83 milyon Türkiye nüfusunun yüzde 6.3’ünün bağışıklığının tamamlandığı anlamına geliyor.

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Toplam uygulanan aşı sayısı ise 13 milyon 295 bin 869 doz.

22 Mart itibariyle illerde uygulanan aşı miktarları

Toplumun yüzde 60’ını aşılama yoluyla bağışık hale getirmek için toplumun yüzde 80’ine yakınını aşılamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumun yüzde 20’si çocuk zaten, o yaş grubuna bu aşıları uygulayamıyorsunuz. O halde şu andaki mevcut durumda yetişkinlerin neredeyse tamamının aşılanması lazım. Böyle sayısı oldukça yüksek gruplar aşılanmaktan çekinirseler, aşı yaptırmazlarsa istediğimiz hedefe ulaşamayız zaten. O da zorlaştırıyor işimizi. Toplumda yeni çıkmış pandemi aşısını o kadar yüksek oranda yapabilmeniz için çok büyük gayretler sarf etmeniz lazım. Gençlere doğru gittikçe aşı kararsızlığı ile de karşılaşabiliriz, bunun için de şimdiden muhtemelen bakanlık, planlamalar, programlar hazırlıyordur.”